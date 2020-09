¡El impactante video de Shakira haciendo surf que no te puedes perder! Embutida en un traje de neopreno, la colombiana demostró que también es la reina del surf y, si no nos crees, ¡aquí están las imágenes para demostrarlo! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Shakira, no importa que sea lo que haga, ¡nunca deja de superarse a sí misma o de sorprendernos! Hoy la vimos en un impactante video donde la colombiana, mamá de dos hijos, a sus 43 años surca el agua a lomos de una tabla de surf amarilla, como toda una profesional, embutida en un traje de neopreno. “¡Surfear en el Wave Garden ha sido increíble!”, exclamó la cantante al ritmo de la canción de Black Eyed Peas Girl Like Me, después de hacer surf sobre las olas artificiales de la instalación en la que se encontraba, recién llegada de sus idílicas vacaciones en Maldivas. Este verano la intérprete de Pies Descalzos, Sueños Blancos gozó de un merecido descanso familiar en el que disfrutó de su esposo, el futbolista Gerard Piqué, y sus pequeños Milan y Sasha en el mítico Waldorf Astoria, lugar favorito de los ricos y famosos , y “uno de los lugares más dulces del mundo”, según las propias palabras de esta amante de los deportes acuáticos. Así jugaba Shakira con sus hijos en la playa y le bromeaba a su esposo por la emoción de todos ante el descubrimiento de un humilde cangrejo: “Mi familia, parece que nunca hubieran visto un cangrejo... ¡Me parece que los tengo que llevar a la playa más seguido!” dijo mencionando la cuenta de el famoso futbolista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Disipando cualquier duda en cuanto a los rumores de una posible ruptura entre ellos, la cantante escribió una sencilla palabra: “Juntos” y posaron así de acaramelados en sus redes: La actuactión de Shakira junto a Jennifer Lopez al comienzo del año en la famosa Super Bowl, dio la vuelta al mundo y ha sido una de las favoritas en la historia del evento. ¡Quién nos hubiera dicho todo lo que se desencadenó poco después, en este loco 2020!

