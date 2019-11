El hijo de Isabel II rompe el silencio y por fin habla de su relación con Jeffrey Epstein, el millonario pedófilo estadounidense Andrés de Inglaterra ha dado una entrevista a la BBC en horario de máxima audiencia donde reconoce sus errores por su amistad con el abusador que terminó suicidándose. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Era una de las entrevistas más esperadas y finalmente tuvo lugar. La BBC consiguió lo que parecía imposible, las fuertes revelaciones de Andrés de Inglaterra sobre su amistad con Jeffrey Epstein, el millonario pedófilo, una relación que causó un gran daño en términos de imagen a la casa real británica. Firme, directo y mirando al frente, reconoció al programa Newsnight que su actitud entonces fue equivocada. “No estuve a la altura, no fue lo correcto”, dijo sobre su amistad que perduró incluso después de las fuertes acusaciones que recayeron sobre el magnate estadounidense. Si recapitulamos, recordaremos que Andrés y Epstein fueron fotografiados juntos por Central Park en el año 2010 después de la primera condena por abusos sexuales del empresario. Durante su visita a Nueva York el hijo de la reina Isabel II fue captado hospedándose en la casa de su amigo. “Me resultaba cómodo alojarme allí. He pensado durante mucho tiempo en ello, al final con la perspectiva que te da el tiempo me doy cuenta de que no fue lo mejor”, recalcó. Por primera vez, el duque de York decidió hablar sobre este escándalo que ha salpicado a su familia. Lo ha hecho en Buckingham dando lujo de detalles sobre su amistad, que nace en 1999. No la define como una relación estrecha pero sí cercana, en la que se veían una par de veces al año como mucho. “Él tenía la habilitad de unir a gente extraordinaria y eso es lo que recuerdo, fiestas donde conocías a académicos, políticos, gente de las Naciones Unidas, un grupo cosmopolita de la eminencia de los Estados Unidos”. Nada que ver con lo que llegaría a ocurrir en la vida de Epstein poco después. El fallecido financiero enfrentaba serias acusaciones de abusos sexuales y pedofilia. A ello hay que sumarle la imagen de depredador sexual que tenía ante la mirada pública tras la supuesta red de esclavas que puso en marcha, en su mayoría menores de edad, de la que disfrutaba él y sus amistades cercanas. Image zoom Rick Friedman/Corbis via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El hijo de Isabel II no tuvo reparo en reconocer su arrepentimiento ante las cámaras, ni siquiera censuró preguntas de su entrevistadora, tal y como la periodista dijo posteriormente en los medios. Emily Matilis aseguró a CBS que no hubo “restricciones” de ningún tipo y habló abiertamente de todo lo que se le cuestionó. Un perdón que no sabemos si será aceptado por la opinión pública que convirtió el programa en el más visto de la noche del sábado y que, de alguna manera, pretendía limpiar, aunque sólo fuera un poquito, la mancha de su familia. Epstein apareció muerto en su celda de Nueva York el pasado mes de agosto tras cometer un supuesto suicidio por los fuertes cargos a los que hacía frente y que le deparaban una dura pena en prisión. Advertisement EDIT POST

El hijo de Isabel II rompe el silencio y por fin habla de su relación con Jeffrey Epstein, el millonario pedófilo estadounidense

