El hermoso gesto de Toni Costa con su ex Adamari López antes de entrar en La casa de los famosos El bailarín español tuvo un detalle muy especial con su ex con motivo del Día de la Madre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa Toni Costa; Adamari López | Credit: Instagram (x2) Toni Costa hará este martes su esperada entrada en La casa de los famosos como uno de los 17 concursantes de la segunda temporada del exitoso reality show de Telemundo. Aunque la aventura oficialmente no inicia hasta mañana, el bailarín español lleva ya varios días encerrado en un hotel en México cumpliendo con la cuarentena preventiva que se les exige a todos los participantes para estar seguros de que nadie entre con la covid-19. Antes de poner rumbo a México, el también instructor de Zumba se aseguró de que su ex Adamari López no se quedara este domingo sin su regalo por el Día de la Madre. El bailarín acompañó días atrás a su hija Alaïa a comprarle el regalito y, como el papá presente y amoroso que siempre ha sido, ayudó a la pequeña a prepararle una sorpresa a su mamá. "Como cada año ayudé a Alaïa a preparar el regalo del día de las madres para su mamá. Siempre es una aventura y un momento especial hacer estas cosas con mi hija. Estoy seguro que le encantó a Adamari", escribió Toni junto a un video que publicó a través de su página de Facebook en el que aparece en compañía de su hija preparando el regalito del Día de la Madre. Toni Costa Toni Costa y su hija | Credit: Facebook Toni Costa Un hermoso gesto que no pasó desapercibido entre los incondicionales seguidores de Toni. "Eres un gran ejemplo de padre. Aunque estés separado de la mamá de la niña, siembras en ella los más lindos sentimientos para con su madre", se puede leer entre los miles de mensajes que no tardaron en inundar la publicación que compartió el ex de la presentadora. Toni aprovechó la ocasión para dejar claro una vez más que para él el bienestar de su primogénita es lo más importante, por lo que siempre estará ahí para ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Jamás cambiará mi relación con ella, siempre la apoyaré en estas cosas para su mamá porque toda la vida ella nos unirá y siempre mi hija tendrá a sus papás ahí para darle ejemplo y felicidad. La vida a veces es como uno no espera y cuando ocurren separaciones se aceptan y se mira hacia adelante. Nadie de aquí sabe realmente la historia verdadera, pueden tener sus conjeturas, pensamientos, opiniones e historias de todo lo que ha pasado y siempre que sean con respeto se aceptan porque son eso: opiniones que tiene cada uno en base a su manera de ser, sentir y vivir. Hay que respetar la decisión que tomamos hace un año, pasen página, vean lo que ocurre en estos momentos que somos unos papás presentes queriendo lo mejor para nuestra hija y ya está, no hay más que hablar porque así Dios nos puso hoy en el lugar que estamos y si así lo decidió fue por el bien de todos nosotros", aseveró Toni ante sus más de 2 millones de seguidores.

