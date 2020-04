Exparejas de “el Güero” Castro, Angelique Boyer y Angélica Rivera, le dan sus condolencias tras la muerte de su madre La muerte de la madre de Verónica y José Alberto Castro, ha ocasionado gran tristeza en el medio artístico; ante ello, las exparejas sentimentales del productor no dudaron en darle sus condolencias. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El pasado 24 de abril, falleció Socorro Castro Alva, madre de Verónica y José Alberto Castro. Ante ello, muchas personas dieron las condolencias a los deudos. Así, el productor de televisión conocido como “el Güero”, recibió palabras de apoyo por parte de sus exparejas sentimentales Angelique Boyer y Angélica Rivera. La primera, con quien mantuvo un romance por seis años con el productor, le envió un mensaje a través de la cuenta de Instagram de su hija Sofía Castro. Image zoom “Descanse en paz tu abuelita Coco”, escribió Boyer. “Sentido pésame a tu familia. Que el hermoso recuerdo los llene de paz”. RELACIONADO: Así llora Sofía Castro la muerte de su querida abuelita, Socorro Castro Image zoom Por su parte, la exprimera dama mexicana, se pronunció directamente en la cuenta del padre de sus tres hijas. Simplemente, puso dos corazones rojos y unas manos juntas, a modo de oración. Por su parte, su hija Regina Castro también le envió un mensaje a su padre. “Te amo mucho”, mencionó en la misma y le puso con un enorme corazón rojo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los funerales de Doña Socorro Castro se realizaron en la Ciudad de México de manera muy íntima, debido a las medidas de sanidad que deben cumplirse ante la pandemia de coronavirus. De acuerdo, con diversos medios de comunicación, al sepelio solo acudieron el productor y su primogénita Sofía. Verónica Castro y sus hijos, Cristian y Michel, se encuentran fuera del país, por lo cual no pudieron viajar para acompañar los restos de su madre y abuela, respectivamente. El cuerpo fue llevado a cremación en solitario, para luego enviar las cenizas directamente a casa de José Alberto “el Güero” Castro. Advertisement

