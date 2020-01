El gran reto de Adamari López en este 2020: "Estar más saludable y poder pasar más calidad de tiempo y de vida con mi hija" La conductora acaba de convertirse en la nueva embajadora hispana de WW, el reconocido programa con el que se propone alcanzar hábitos saludables, bajar de peso y mejorar su vida familiar. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de superar un cáncer de pecho y batallar con su peso durante 14 años, Adamari López está decidida a mejorar su calidad de vida, adquirir unos hábitos saludables y demostrar a su hija Alaïa, y al resto de mujeres, que con determinación todo se puede. La conductora de Un Nuevo Día ha sido nombrada la nueva embajadora hispana del famoso programa WW, en cuyas manos se pondrá para lograr este gran propósito en el 2020. “Mi deseo de querer estar más saludable, poder pasar más calidad de tiempo y tener calidad de vida con mi hija Alaïa fue una de las cosas que me motivó a querer entrar en WW como una manera de saber que voy a estar más saludable y conseguir ese peso ideal para poder hacer más cosas con ella”, ha contado la puertorriqueña en exclusiva para People en Español. Image zoom Adamari López Se confiesa una mujer muy afortunada, amante de su trabajo, enamorada de la vida y de su familia pero tiene esta cuenta pendiente consigo misma y es el momento de hacerle frente. “Tenemos que estar saludables, tenemos que buscar una mejor manera para estar bien con nosotros mismos, lograr lo que deseamos, he tenido muchas pruebas en la vida y he tenido la fortaleza de salir adelante y esto es una más que voy a poder lograr, el apoyo de la gente ha sido muy importante y sé que juntos vamos a poder conseguirlo”, dice muy motivada. Image zoom Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si ella puede ser el espejo en el que se miren otras mujeres, estará feliz. En este nuevo camino que emprende ha tenido la oportunidad de conocer a Oprah Winfrey, otra de las grandes portavoces del programa WW de quien escuchó las palabras mágicas que necesitaba para ponerse manos a la obra. Image zoom Adamari López “Uno tiene las herramientas para salir adelante, no podemos estar quejándonos ni estar con pensamientos negativos, tenemos que enfocarnos, querernos y valorarnos, no estamos buscando un peso perfecto, no estamos buscando que bajes cierta cantidad de libras, estamos buscando tener mejor calidad de vida y condiciones de salud, si eso nos ayuda a bajar de peso es maravilloso pero hay que ser generosos con nosotros mismos, nuestros pensamientos y las palabras”, ha expresado Adamari del mensaje de Oprah. Image zoom Adamari López Esta es la primera vez que la también actriz está en un programa de dietas y entiende que es el momento de hacerlo. Su 2020 está lleno de sueños y propósitos que con una vida más saludable alcanzará más fácilmente. Además de seguir creciendo en el trabajo, como madre y como esposa, también quiere mimarse más como mujer. Image zoom Adamari López “Quiero pasar tiempo conmigo misma, eso es una de mis metas de este año poder también tener calidad de tiempo para mi y para mi pareja, además de hacer lo que me gusta en el trabajo y estar con mi hija, tiempo para quererme y cuidarme”, confiesa sincera. Image zoom Adamari López Te deseamos lo mejor en este maravilloso camino que comienzas y en el que estaremos apoyándote. Gracias, una vez más, por ser un ejemplo para nuestra comunidad. Advertisement

Close Share options

Close View image El gran reto de Adamari López en este 2020: "Estar más saludable y poder pasar más calidad de tiempo y de vida con mi hija"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.