"Yo veo algo raro aquí": El gordo y la flaca opina sobre lo último que ha sucedido entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy La actriz de origen mexicano y el galán cubano se convirtieron este miércoles en tema de conversación en el programa de Univision que conducen Lili Estefan y Raúl de Molina. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir William Levy Elizabeth Gutiérrez y William Levy; Lili Estefan y Raúl de Molina | Credit: Instagram Elizabeth Gutiérrez; Mezcalent Los mensajes de dolor que publicó Elizabeth Gutiérrez a través de sus historias de Instagram tras salir a la luz supuesto romance de William Levy acapararon este miércoles minutos en los principales programas de entretenimiento de la televisión hispana, entre ellos El gordo y la flaca (Univision). Como no podía ser de otra forma, el espacio que conducen Lili Estefan y Raúl de Molina se hizo eco de la noticia. La reportera Tanya Charry presentó un reportaje sobre lo sucedido que se convirtió durante varios minutos en tema de conversación en el show. "Tanya, ¿tú no crees que esto puede ser también parte, porque me parece raro, tú no crees que puede tener algo que ver con lo que están haciendo ahora para promover este proyecto?", le preguntó el conductor cubano a la reportera de su programa. "Fíjate que yo lo pensé en algún momento, esto es perfecto, pensar que los protagonistas tienen una química increíble y que van a proyectarlo en la telenovela que están haciendo, pero no creo que Elizabeth Gutiérrez se va a prestar a ese juego cuando sabemos de muy buena fuente y lo conocemos todos, todo lo que ella ha sufrido cuando William ha estado de alguna manera en alguna relación con una de las actrices con las que trabaja en algún proyecto", opinó Charry. Lili Estefan Lili Estefan y Raul de Molina, conductores de El gordo y la flaca | Credit: Mezcalent Lili tampoco cree que Elizabeth se haya prestado para eso. "¿Pero William se prestara para hacerle promoción a la novela? Es muy posible", comentó la conductora, quien considera que tanto la versión del supuesto romance como la de la estrategia de promoción pudieran ser ciertas. "Ha pasado tantas veces en el pasado que cómo nosotros podemos creer que de verdad hay un problema entre ellos", dijo. Wiliam Levy Elizabeth Gutiérrez y William Levy juntos en marzo de 2023 | Credit: Instagram Elizabeth Gutiérrez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tú te acuerdas que hace más o menos 10, 12 años atrás ellos se separaron, estuvieron cada uno por su lado y después volvieron, volvieron en una ocasión, volvieron en tres o cuatro ocasiones, ahora vuelve a suceder lo mismo, no sé, yo veo algo raro aquí", comentó Raúl. "Yo sé que tanto William como yo lucimos muy bien pero no sé si una mujer aguantaría tanto". Sea como sea, de lo que está segura Lili es de que "son una familia preciosa". "Es una de las parejas más lindas del medio y se han dado el lujo de poder hacer esto a través de los años y regresan y vuelven. Solo el tiempo lo dirá", señaló.

