El gordo y la flaca capta a William Levy y Elizabeth Gutiérrez juntos: "Se ha dicho tanto y ahí están los dos junticos" El programa de Univision que conducen Lili Estefan y Raúl de Molina presentó este lunes unas imágenes exclusivas del galán cubano junto a la madre de sus hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El gordo y la flaca Elizabeth Gutiérrez; Lili Estefan y Raúl de Molina; William Levy | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images; Instagram El gordo y la flaca; Theo Wargo/Telemundo via Getty Images Mucho se ha especulado en los últimos meses sobre la relación entre William Levy y la madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez. El programa El gordo y la flaca (Univision) que conducen Lili Estefan y Raúl de Molina de lunes a viernes a las 4 p. m., hora del Este, presentó este lunes unas imágenes exclusivas en las que se puede ver al galán de origen cubano junto a la actriz a la salida de un restaurante en la ciudad de Miami que probarían que todo marcha excelente entre ellos. "Después de los rumores de que habían vuelto a terminar su relación por una nueva infidelidad, todo indica que las cosas están mucho mejor entre William Levy y la madre de sus hijos, nuestra querida Elizabeth Gutiérrez. Ambos fueron capturados ayer por nuestro lente paparazzi en la ciudad de Miami", informó la conductora cubana. "Estas imágenes que estamos viendo fue a la salida del restaurante Gekko, que es la propiedad del cantante Bad Bunny". Lili Estefan y Raúl de Molina Lili Estefan y Raúl de Molina, conductores de El gordo y la flaca | Credit: Instagram El gordo y la flaca "Estaba elegante vestida Elizabeth mientras que se veía relajada, sonriente. William estaba más serio y no quiso decir ni una sola palabra al camarógrafo que estaba afuera del restaurante", comentó, por su parte, Raúl, quien ha experimentado durante los últimos meses una notable disminución de peso gracias a las inyecciones de semaglutida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN William, quien graba para Telemundo el drama romántico Vuelve a mí junto a Samadhi Zendejas, perdió recientemente a su abuelita. "He hablado con él en dos ocasiones", dijo Lili. "Ha estado bastante afectado porque adoraba a esa mujer. Momentos difíciles". Sobre las imágenes con Elizabeth agregó. "Se ha dicho tanto y ahí están los dos junticos".

