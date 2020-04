El Gordo de Molina es el primer caballero que se une al "Pillow Challenge” Raúl el Gordo de Molina se atrevió a ser el primer hombre en realizar el "Pillow Challenge" y dio a conocer públicamente la imagen correspondiente; a la cual, reaccionó Lili Estefan. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Varias famosas se han unido al “Pillow Challenge” y han posado con sus respectivas almohadas. Ante el éxito, ahora Raúl el Gordo de Molina es el primer hombre que ha decidido unirse a esta campaña y dio a conocer la imagen correspondiente; aunque advirtió que el video de cómo realizó este reto lo transmitirá en el programa que encabeza El Gordo y la Flaca. “Hoy verán el video en El Gordo y la Flaca”, escribió De Molina para acompañar la instantánea. “Cuarentena. ‘Pillow Challenge’”. RELACIONADO: Raúl de Molina confiesa en Festival People en Español lo que no lo deja dormir por la noche Image zoom En la fotografía se puede apreciar a el conductor con una almohada color blanco sujetada a su cintura con un delgado cinturón negro. Un su costado, se puede apreciar un especie de armario y a su espalda algunos cuadros con diversas temas. Lili Estefan, su compañera estelar en dicha emisión, no pudo contenerse y de inmediato le envió un mensaje. “Raúl [de Molina] no era una falda”, advirtió en respuesta a la imagen. “Estaba supuesto a ser un vestido”. No solo la conductora reaccionó, también los cibernautas aprovecharon para dar su punto de vista ante el atrevimiento de el Gordo de Molina para realizar dicha iniciativa. “¿Dónde está Lili para que controle a Raúl?”, mencionó un cibernauta. “Tenías que tener una almohada superking”, dijo otro usuario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Así es la actitud, vivir la vida como que a nadie le importe Raúl”, expresó una fanática. “Jajajaja, Lili la almohada no le da. A la verdad que somos malas”, agregó alguien más. Pese a los comentarios, Raúl de Molina se muestra muy feliz de haber realizado este reto y se puede apreciar en la mencionada imagen. Advertisement

