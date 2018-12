Cortesía

Cuando cortaba árboles para mantener a sus hijos, Alex García mejor conocido como El Fantasma, jamás imaginó que estaría caminando la prestigiosa alfombra roja de los premios Latin Grammy algún día. Pero ese día llegó y este jueves, el ex jardinero desfilará entre los grandes como uno de los nominados al codiciado gramófono de oro.

“Esta nominación me cayó de sorpresa. Es algo muy grande para mi carrera, un impacto para mí. Si ganamos o perdemos, ya ganamos con estar nominados, es un reconocimiento de que la gente de la industria se de cuenta de lo que estamos haciendo”, comentó el cantante a PEOPLE EN ESPAÑOL.

A tan solo dos años de iniciar su carrera musical, El Fantasma — a quien desde pequeño llaman así por su claro tono de piel — ha subido como la espuma. Esta semana, el sistema de medición SoundExchange lo reconoció como el Breakout Artist o artista revelación del año, como el cantante latino más tocado en todas las plataformas digitales superando a Bad Bunny y Christian Nodal.

“Las cosas van volando y no nos ha dado tiempo de disfrutar cada momento, cada cosa que estamos haciendo. Cuando ganas un premio, lo disfrutas al momento pero creo que más adelante es cuando lo vamos [a asimilar]. Estamos sembrando para cosechar más adelante. Estamos trabajando, sacando discos, canciones, la gente nos está apoyando y es algo muy bonito”, dijo satisfecho.

Ahora, El Fantasma, quien solía preocuparse por tener el suficiente dinero para pagar la mensualidad de su pequeño hogar, tiene planes de cumplir el que siempre ha sido su sueño: tener su propia compañía de jardinería.

“Yo no soñaba ni ser cantante. Soñaba con un día tener una compañía [de cortar] árboles. Es lo que yo hacía y veía que el patrón [jefe] ganaba bien y yo también quería tener mi compañía de [cortar árboles] y poder triunfar también [en eso]”, confiesa. “El éxito es mi secreto mejor guardado. No sé como me pasó, como sucedió, uno pide tanto [a dios] y yo creo que me escuchó”.

La 19ª. Entrega de los premios Latin Grammy se transmitirá este jueves 15 de noviembre por Univisión.