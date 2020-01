El exnovio de la hija de Whitney Houston muere a los 30 años por una sobredosis de droga La muerte del joven se produce justo tres años después de que fuese considerado responsable del controversial fallecimiento de la hija de Whitney Houston. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A través de su hermano, Jack Walter Jr., nuestra revista hermana PEOPLE confirmaba la muerte de Nick Gordon, exnovio de la fallecida Bobbi Kristina Brown, producida el pasado miércoles por una sobredosis de droga. “Estamos devastados por la pérdida de mi maravilloso hermano”, expresó en un comunicado a la revista. “Él deja un vacío en los corazones de mi familia y sus amigos. La batalla de Nick en su vida no fue una fácil. Estaré por siempre agradecido a Dios de que me permitiera estar a su lado al final y poder sostener su mano mientras él partía.” Su hermano también compartió unas hermosas palabras y fotografías de ambos durante algunos de sus mejores momentos en su cuenta personal de Facebook. El terrible suceso llega tres años después de que Bobbi Kristina falleciera en la casa de Georgia donde ambos vivían. La hija de Whitney Houston fue encontrada en la bañera inconsciente y con droga en su cuerpo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Nick fue considerado responsable de la muerte a su entonces novia por la justicia y por ello fue obligado a pagar $36 millones. Pero este no ha sido el único problema legal del joven. En 2018 otra de sus parejas, Laura Leal, le acusó de maltrato físico, asunto por el que fue arrestado, según pudo comprobar PEOPLE. Unos cargos que posteriormente Leal retiró negando cualquier tipo de violencia contra su persona. Advertisement

