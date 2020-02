Así se ve ahora Cris Judd, exmarido de Jennifer López Así se ve ahora Cris Judd, el segundo marido de Jennifer López. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuánta tinta ha corrido desde que Jennifer López y Shakira se apoderaran del escenario en el medio tiempo del Super Bowl LIV. La actuación de las superestrellas pop ha sido analizada por todos los ángulos: desde lo que ocurrió tras bambalinas y cómo preparaon sus espectaculares looks, hasta cuánta gente vio el show o qué hicieron ambas divas al bajarse del escenario. El baile de J.Lo robó cámara y trae a la memoria a otro bailarín y coreógrafo que fue su segundo marido: Cris Judd. El residente en California contrajo nupcias con la Diva del Bronx en 2001 y se separaron en 2003. La suya fue una relación apasionada y fugaz luego de que se conocieran en la grabación del clásico de J.Lo “Love Don’t Cost a Thing”, en 2000. Judd fue contratado como uno de los bailarines del video y a partir de ahí se encendió la chispa entre ambos. Para septiembre de 2001 estaban casados. Como sabemos, la también actriz, productora y empresaria volvería al altar del brazo del salsero Marc Anthony, con quien tendría dos hijitos: Emme y Max Muñíz, de 11 años. Por su parte, Judd prosiguió su carrera en el mundo del baile impartiendo clases a nivel profesional y competitivo y también participando en shows de la cadena CBS y de Netflix. En el terreno amoroso, Judd volvió a encontrar el amor en brazos de Kelly A. Wolfe, con quien contrajo nupcias en 2009. La pareja vive en California. ¡Mira cómo ha cambiado la vida de Cris! Cuando salía con Jennifer López: Image zoom La expareja, el día de su boda: Image zoom Tras su divorcio, Judd confesó a la revista US Weekly que estar casado con la artista fue “muy difícil”. “Invaden tu privacidad. Ya no eres más una persona normal. [Nuestra] boda fue un circo. Creo que trataron de arrestar a varias personas que se quisieron saltar…para colarse. De hecho, alquilamos el espacio aéreo [sobre el lugar de la fiesta]”. Judd, ahora vive una vida un poco más tranquila: Image zoom Aquí haciéndola de médico para un show de la cadena CBS: Image zoom Y con su adorada esposa, Kelly: Image zoom El 29 de septiembre de 2013, Judd y su esposa dieron la bienvenida a su hija Vivienne Kelly Judd: Image zoom ..que ahora está grandota y preciosa: Image zoom SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Por cierto que en septiembre pasado Judd dijo al sitio Toofab.com que no tiene contacto alguno con su ex. “Caray, estoy tan alejado de ella”, exclamó. “Yo tengo que, bueno, yo le deseo lo mejor”. La entrevista ocurrió justo en la víspera del estreno de Hustlers, la aclamada cinta que le valió a J.Lo la segunda nominación al Globo de Oro de su carrera. Lo curioso es que a pesar de sus buenos deseos, Judd confesó que en realidad él no ha visto las películas de su ex. “Bueno, he de ser honesto: errr…no [las he visto]”, confesó. Bueno, como dicen ahí, lo que importa es la intención. Advertisement

