El ex de Frida Sofía dice que la polémica familiar le dio más fama El también actor aseguró que luego de lo sucedido consiguió más fama en México, puesto que en Estados Unidos ya era conocido. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El distanciamiento entre la cantante Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía terminó en un pleito mediático que duró varios meses. Ya las aguas están más calmadas y lo que ha quedado de las carreras ha sido el cansancio para madre hija. Pero para Christian Estrada, el modelo que fue señalado como el tercero en la polémica familiar por supuestamente estar ligado sentimentalmente con la Reina del rock, la polémica le auguró una suerte diferente. El también actor aseguró que luego de lo sucedido consiguió más fama en México, puesto que en Estados Unidos ya era conocido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Rodrigo Varela/Getty Images “Con la polémica que se dio por Frida y Alejandra, pues sí, me dio un empuje en México, pero la fama yo no la busqué, simplemente me la gané”, dijo el artista a TvyNovelas, asegurando que él solo vio a Alejandra Guzmán como una figura maternal. “Claro que Alejandra y yo nunca tuvimos nada, yo a la señora Alejandra Guzmán la vi como una madre”. ¿Y ve futuro con Frida? “[No regresaría con Frida] porque tuve muchos problemas y ahora estoy muy feliz con todo lo que me está llegando”, dijo. Image zoom Trisha Leeper/WireImage Luego de meses de un prolongado pleito mediático, Alejandra y su abuelo Enrique Guzmán Frida decidieron darle un espacio debido a la actitud que tuvo con ellos. “Frida quiere independizarse de la familia, le estorba la familia. Ella quiere triunfar y ojalá lo logre. En la parte de educación y cariño a sus parientes, esa parte lo dejó al lado. Ella no quiere a su familia. Es muy difícil que yo le diga a mi nieta ‘quiéreme’ si ella no quiere hacerlo”, dijo Guzmán a Mezcalent. Advertisement EDIT POST

