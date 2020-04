¡El esposo de Victoria Ruffo, Omar Fayad, vence al coronavirus! Si bien aproximadamente hace un mes el gobernador del estado de Hidalgo en México anunció que había dado positivo al test de prueba del Covid-19, así compartió hoy el esposo de Victoria Ruffo la feliz noticia de que había vencido al virus... By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡A casi un mes de dar positivo de coronavirus, Omar Fayad ya fue dado de alta! El esposo de Victoria Ruffo lo confirmó hoy en su cuenta de twitter. El gobernador del estado de Hidalgo en México ya regresó al trabajo, labor que no abandonó del todo desde su confinamiento. “Hoy regreso a todas mis actividades de trabajo, ya fui dado de alta por Covid-19; después de más de 25 días salí negativo en las pruebas PCR del Laboratorio de Salud Hidalgo y del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos InDRE de la Secretaría de Salud de México. ¡Hidalgo no se detiene!”, aseguró el político desde sus redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Después de incorporarse a la vida laboral, también compartió que su estado cuenta con un tomógrafo de 128 cortes, primero que se instala en un hospital temporal, más exactamente en el Hospital de Respuesta Inmediata Covid-19 organizado para esta singular y virulenta pandemia. “Con la mejor tecnología, nuestros médicos están preparados para atender a la gente con diagnósticos rápidos y confiables sobre las afectaciones del coronavirus, así como detectar afectaciones en el sistema respiratorio de los pacientes y dar seguimiento a su evolución”, aseguró. Image zoom Se desconoce si Victoria Ruffo ya se reunió con él una vez superada la enfermedad. La famosa actriz mexicana se puso en aislamiento voluntario una vez su marido fue diagnosticado de Covid-19. Este fue el mensaje que compartió entonces su esposo: “Les informo que he dado positivo al exagente del Covid-10. Estoy ya en cuarentena en mi casa. Tanto yo como las personas con las que he tenido contacto estamos siguiendo los protocolos que establece la Secretaría de Salud de México”. Image zoom Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

