El esposo Ana Patricia revela intimidades de la conductora ¡Ni te imaginas de qué nos enteramos!

Juan Carlos Martínez, el esposo de Ana Patricia, describe a su media naranja en una palabra como "elegante", dice que no le cocina y es buena madre. La pareja de la presentadora aprovechó para sacar los trapitos al sol.

La conductora de Enamorándonos (UniMás) y su esposo Juan Carlos Martínez están hechos el uno para el otro. Desde su relación de pareja hasta su vida de padres, ambos son el uno para el otro.

En una sesión de preguntas y respuestas que la exganadora de Nuestra Belleza Latina tuvo en su cuenta de Instagram, su esposo fue quien tuvo el protagonizmo. ¡Aquí van las preguntas!

¿Qué es lo que mas te molesta de ella?
Deja las pestañas en todas partes de la casa

¿Te consiente?
No… De vez en cuando. Me conciente cuando quiere algo.

¿Es enojona? ¿Por qué se enoja?
Si se enoja porque dejo la ropa en el closet tirada en el piso.

¿Sabes hablar inglés? ¿A que te dedicas?
Of course my horse. Soy ingeniero.

¿Es buena madre?
¡Sí, claro que sí!

¿Te gusta que Ana pase tanto tiempo en la televisión?
No es mucho tiempo, es lo normal.

¿Cómo la sorprenderías sin que sea una fecha especial?
La llevaría de viaje a un lugar romántico.

¿Por qué nunca sale en fotos ni en la televisión?
Juan Carlos, quien describe a su esposa en una palabra como "elegante", reveló que es muy tímido. Aparte, aprovechó para sacar los trapitos de la madre de sus hijos al sol y reveló que es desorganizada y ¡no le cocina!

