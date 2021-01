Close

El emotivo mensaje de Vanessa Bryant en el primer aniversario de las muertes de Kobe Bryant y su hija Gianna Así rindió tributo Vanessa Bryant a su difunta hija Gianna y a su fallecido esposo, la estrella del baloncesto Kobe Bryant. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Vanessa Bryant recordó a su esposo —la estrella del baloncesto Kobe Bryant— y a su hija Gianna en el primer aniversario de sus muertes con un emotivo mensaje. La viuda del legendario jugador de la NBA compartió una carta escrita por Aubrey, una amiga de su difunta hija Gianna, quien tenía 13 años cuando murió en un accidente en un helicóptero junto a su padre, de 41 años, y otras siete personas. Vanessa, de 38 años — quien también es madre de Natalia, de 18, Bianka, de 4, y Capri, de 19 meses — encontró consuelo en las palabras de Aubrey en este doloroso momento. Image zoom Credit: (Donato Sardella/Getty Images for EIF) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi Gigi es increíble y realmente aprecio tu sensible carta", le dijo Vanessa a la amiga de su hija, publicando su mensaje en Instagram. "Ella te ama tanto. Yo también extraño tanto a mi niña y a Kob-Kob. Nunca entenderé porqué o cómo le pasó una tragedia así a seres humanos tan bellos, nobles y maravillosos. No parece ser real. Kob, lo hicimos bien. Gigi, aún haces que mami se sienta orgullosa de ti. Te amo", escribió Vanessa. Aubrey escribió la carta con el alma. "Mi mente constantemente piensa en tu bella hija. Su sonrisa y su actitud me impulsaban a ser mejor", escribió la adolescente. "Si me convierto en mamá algún día espero que mi hija sea exactamente como la tuya. Ella era noble, era generosa y era infinitamente amable. Su amor por la vida es algo que siempre admiraré. Ella conquistaba cada día como si fuera de ella. Ella sonreía y elevaba al resto de las personas a su alrededor". Image zoom Credit: (Elsa/Getty Images) Aubrey reveló que su amiga la inspiró y la ayudó a tener más confianza en sus habilidades, motivándola a jugar baloncesto. También recordó la nobleza de Gianna. "Ella sabía cuando yo estaba teniendo un mal día y sabía qué hacer para mejorarlo. Era generosa con sus meriendas cuando se me olvidaban las mías. Me dejaba notas en mi cuaderno que atesoro. Ella era increíble". La amiga de Gigi confiesa que a veces le entristece pensar todo lo que Gianna pudo haber logrado con un poco más de tiempo de vida. La joven le dice a Vanessa que hizo un buen trabajo como madre. "Me siento tan bendecida de haber pasado tiempo con el ángel que fue tu hija. Gracias por darme esa oportunidad", concluyó. "Te amo y estoy pensando en ti al recordarla y celebrar su vida".

Close Share options

Close Close Login

Close View image El emotivo mensaje de Vanessa Bryant en el primer aniversario de las muertes de Kobe Bryant y su hija Gianna

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.