El emotivo mensaje de Adamari López a su madre fallecida en el que sería su 82 cumpleaños La conductora puertorriqueña ha dedicado unas sentidas palabras a su progenitora Vidalina Torres donde la recuerda con profundo amor junto una entañable fotografía. Cada año, en el día de su cumpleaños, Adamari López se ha dirigido a nuestra siempre amada y recordada Vidalina Torres para felicitarla. Una mujer que dejó huella en ella como hija y en todos los que la conocieron por su increíble fuerza y hermosa sonrisa. Su heroína hoy cumple 82 años en el cielo, donde le acompaña su esposo y padre de la conductora, Luis López. Tenía 75 cuando se marchó en 2012, luego de una larga batalla contra el cáncer. "Besitos hasta el cielo Mami. Seguro hoy papi y tu están bailando y celebrando tu cumpleaños", comienza el sentido mensaje de la actriz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El sincero escrito, lejos de ser triste, transmite los sentimientos tan bonitos y reales de Adamari hacia su progenitora, siempre presente en cada paso que da en la vida. "Te recuerdo siempre sonriente, positiva y llena de vida. Te extraño, te amo mucho y siempre te siento cerca. Espero hayas disfrutado tu día. Happy Birthday to you mamita linda", concluye. Image zoom OMAR CRUZ Unas bellas palabras a las que ha acompañado con una amorosísima imagen de sus dos progenitores bailando, felices y sonrientes, como les recordaremos siempre en el corazón. ¡Muchas felicidades Vidalina!

