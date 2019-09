El drama de Cynthia Olavarría: "Me dicen que ya era demasiado tarde y que no iba a poder caminar sola" La actriz y modelo puertorriqueña sufrió el año pasado una mordedura de serpiente en uno de sus pies que casi le cuesta la vida. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cynthia Olavarría, quien diera vida a la villana de la exitosa telenovela de Telemundo Tierra de reyes, contó recientemente en una entrevista exclusiva con el programa de televisión Suelta la sopa (Telemundo) el dramático episodio que vivió cuando una serpiente la mordió hace justo un año durante una sesión fotográfica en las playas de Miami y que pudo haberle costado la vida. “Me dijeron que el veneno del cuerpo se podía tardar 12 meses y yo dije ‘no, eso se va’ pero no, se quedó y todos los meses era peor porque yo seguía yendo a muchos médicos y nadie me podía decir qué estaba pasando”, narró entre lágrimas la también modelo. Olavarría, que representó a Puerto Rico en Miss Universo 2005, contó visiblemente afectada que llegó un momento en el que ‘no podía caminar’ ya que una de las piernas le dejó de funcionar. “Ir a una evaluación y que el doctor te diga ‘que tal vez no vas a ser la misma persona que eras antes, que iba a tener que utilizar un aparato en la pierna para que le diera el estímulo y pudiera caminar’… Me asusté horrible de que mi vida cambiara de una manera tan impresionaste y entonces ahí decido alejarme [ya que] no hay terapia física para que entonces logre fortalecer el músculo y que me volviera la esperanza de volver a caminar bien”, explicó Olavarría. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, que tiene medio millón de seguidores solo en Instagram, pensó que no iba a poder caminar sola nunca más puesto que el diagnóstico no fue nada alentador. “Me dicen que después de haber pasado seis meses sin la terapia adecuada entonces ya era demasiado tarde y que el cuerpo iba a dejar de reaccionar, entonces que ya no iba a poder hacer el movimiento y por lo tanto no iba a poder caminar sola”, rememoró Cynthia. Afortunadamente no se dio por vencida. “Yo pensé en ese momento ‘yo voy a volver a caminar, yo me voy a poner los tacones y yo voy a volver a ser quien yo era”. Y así fue. Aunque un año después aún continúa tratándose de la pierna, la actriz al menos puede caminar sola. “Puedo caminar y estoy bien, ya todo lo demás no importa”, aseguró. Advertisement EDIT POST

