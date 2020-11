Close

Sara Maldonado reaparece tras las duras declaraciones que hizo contra su novio La actriz, quien sorprendió a sus seguidores en redes por acusar a su novio de infiel, ha compartido un sentido mensaje donde cuenta por qué lo hizo y cómo se siente. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ha sido un fin de semana muy delicado para Sara Maldonado. La actriz no solo se encuentra mal en términos de salud debido al coronavirus del que también ha sido víctima, sino que ha vivido uno de los episodios personales más incómodos de su vida. El sábado compartía unas historias en su perfil de Instagram donde se encontraba visiblemente afectada por una fuerte decepción que poco después contó. Sara explicaba entre lágrimas que su novio Juan Sebastián Ávila le había sido infiel en Tulum. Poco después de contralo todo y atacar con dureza a su pareja, borró el contenido publicado y dio una explicación del porqué lo había hecho. "El dolor y la angustia me cegó. Retiro todo lo escrito y que lo que yo sienta me lo trague", decía el comienzo de este fuerte mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La imagen de su rostro demacrado y lloroso hizo saltar todas las alarmas y crear una gran preocupación en sus seguidores. Este domingo y después de unas horas para reflexionar, la actriz ha reaparecido en sus redes con un mensaje mucho más calmado y de agradecimiento a todos los que se han preocupado por su estado. Image zoom Sara Maldonado | Credit: IG/Sara Maldonado "Gracias a todos los que me mandaron, mensajes de amor y apoyo, soy un ser humano y no soy perfecta. Estoy tratando de estar bien, entender y perdonar para seguir adelante", escribió. Todo el ánimo y el cariño para la actriz en estos momentos.

