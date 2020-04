El Doctor Juan habla de la peor etapa del Coronavirus By Lena Hansen ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next El doctor Juan Rivera habla sobre la peor etapa del coronavirus y ofrece sus consejos para protegernos Empezar galería Hay que seguir las reglas Image zoom Steve Taylor/SOPA Images/LightRocket via Getty Images "Las personas tienen que quedarse en sus casas y practicar el distanciamiento físico, ahora más que nunca", enfatiza el médico puertorriqueño. "Si tienen que ir a alguna farmacia, un supermercado o a trabajar, tienen que usar máscaras. En cualquier lugar público hay que usar un tapabocas". 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement La situación es crítica Image zoom "Hoy estamos en el peor momento en Estados Unidos", dice Rivera. "Vamos a llegar a las 10,000 muertes. Estamos esperando un pico en Estados Unidos de casos y muertes en abril 16". 2 de 10 Applications Ver Todo ¿Seguimos recibiendo cajas? Image zoom Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images "El virus puede permanecer en una superficie de cartón por 24 horas pero si uno deja la caja afuera y desinfecta lo que está adentro de la caja, te lavas las manos luego con agua y jabón, no se supone que tengas problemas. La probabilidad de que se transmita el virus por un paquete es mucho más baja a otra persona". 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Ordenar tu comida favorita Image zoom "El riesgo más grande cuando uno está pidiendo comida es la interacción con la persona [que hace el delivery]. Yo le pido a la persona que me va a traer comida que la deje afuera y desinfecto los envases", dice. "Este virus no se transmite a través de la comida, sino de persona a persona por las vías respiratorias". 4 de 10 Applications Ver Todo Impacto emocional Image zoom Photo © 2020 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Esta enfermedad puede afectar lo mismo a un anciano que a una persona de 30 años, asegura el doctor. Lo más difícil ha sido ver pacientes que mueren sin poder despedirse de sus seres queridos porque no pueden acercarse para evitar el contagio. 5 de 10 Applications Ver Todo Gran sacrificio Image zoom "No ha sido fácil porque tengo la responsabilidad en la oficina con mis pacientes, con Univision de llevarle al público información vital y con mi familia", dice el médico sobre esta pandemia durante la cual ha trabajado unas 15 horas diarias. "Ha sido muy difícil". 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Toma toda precaución Image zoom (Photo by Jan Woitas/picture alliance via Getty Images) "Tienen que continuar lavándose las manos frecuentemente con agua y jabón", afirma. "Puedes hacer ejercicio pero no congregarte con otras personas. Es importante desinfectar las cosas que traigas del supermercado antes de ponerlas en tu cocina. Uno tiene que tomar todas las precauciones". 7 de 10 Applications Ver Todo Hay que cuidar la salud mental Image zoom Getty Images "Trato de no ver más noticias una vez llego a casa, trato de ver algo que me haga distraerme un poco, que me haga reír", admite. "He jugado más playstation con mi hijo, hemos hecho cosas en familia, jugamos monopolio en casa". 8 de 10 Applications Ver Todo ¿Cuándo veremos la luz? Image zoom (Photo by Ethan Miller/Getty Images) "Los hospitales en muchas ciudades no dan abasto", admite. "Estamos en la etapa más difícil. Creo que podemos tener una esperanza cautelosa de que en verano los casos de contagio hayan bajado significativamente". 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Seguimos en estado de alerta Image zoom John Parra/Getty Images "Podemos ver una mejoría en junio o julio, pero eso no quiere decir que no puede haber otro pico de enfermedad en el próximo invierno". 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

El Doctor Juan habla de la peor etapa del Coronavirus

