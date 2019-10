Conoce a la doble de Maluma By Redacción People en Español ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Igualitos Image zoom Yanjana Gutiérrez Maluma tiene un doble y no es un hombre, es nada más y nada menos que una mujer. Su nombre es Yanjana Gutiérrez y vive en Ocaña en Colombia. Para la joven ya es muy habitual que la comparen con el cantante y por fortuna, no le molesta en absoluto. “Para mí parecerme a Maluma no es algo que deba presumir, pero tampoco me disgusta”, dijo la joven Advertisement Advertisement Posando Image zoom Yanjana Gutiérrez La chica es adicta a tomarse selfies. Un look especial Image zoom Yanjana Gutiérrez Su look es muy peculiar y divertido. Advertisement Sombreros Image zoom Yanjana Gutiérrez La gusta mucho usar sombreros y gorras. Increíble Image zoom Yanjana Gutiérrez A la muchacha le gusta la música y no descarta la oportunidad de conocer a Maluma en persona. Amiguera Image zoom Yanjana Gutiérrez En sus redes sociales se aprecia que es muy amiguera. En diversas fotos se le puede ver muy bien acompañada de amiguitos. Advertisement Advertisement Advertisement Tatuajes Image zoom Yanjana Gutiérrez Al igual que Maluma le gustan los tatuajes, la jovencita tiene 23 en todo su cuerpo. Testigos Image zoom Yanjana Gutiérrez Sus amigos son testigos del parecido, algunos de ellos han declardo que la gente enloquece cuando ven a su amiga porque creen que es Maluma. Más fotos Image zoom Yanjana Gutiérrez Aquí otra imagen donde se le puede ver el parecido. Advertisement Advertisement Advertisement Sonrisa Image zoom Yanjana Gutiérrez Para finalizar esta galería les dejamos esta imagen de Yanjana Gutiérrez muy sonriente. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

