“El diablo quiere verme borracho”: Lorenzo Méndez enfrenta sus demonios La separación de Chiquis Rivera del cantante acapara todos los titulares: mientras que ella borró todo su perfil de instagram, él lucha con sus demonios internos... Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La relación entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez vuelve a acaparar todos los titulares. Después de que la hija de Jenni Rivera volviera a dar una oportunidad a su esposo este verano tras su última separación, el nuevo intentó falló y no pudo ser. Visiblemente afectada, este fin de semana Chiquis se rompió en el escenario mientras cantaba durante su última aparición profesional en la Gira del Campo en un concierto familiar para los campesinos de California. Image zoom IG Chiquis Rivera Hoy la famosa artista hizo una maniobra a lo George Seely y, sin mayor explicación, borró todas sus fotos de Instagram. Lorenzo, por su parte, volvió a su cuenta de Twitter para confesar el estado en el que se encontraba: Image zoom Twitter Lorenzo Méndez “El diablo quiere verme borracho, en el bar, tratando de ahogar mi tristeza. Ni hablar. Me pego a mi familia, a mi hija y, más que a nada, a Dios”. Horas después escribió una de las palabras más pequeñas que existen, pero que es paradójicamente de las que más significado alberga: “Fe”, dijo simplemente. Image zoom Pero… ¿Fe en un regreso con su esposa? ¿O fe en qué podrá salir adelante sin ella? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras que hasta este momento Chiquis sigue desaparecida, hoy pudimos ver a un sereno Méndez disfrutando del domingo junto a su pequeña Victoria, su hijita de diez años, fruto de su relación con Claudia Falván. Así apoyaban padre e hija a su equipo de fútbol americano Dallas Cowboys en su partido contra los Kansas City Chiefs. Image zoom IG Lorenzo Méndez Ahora sólo queda esperar a que el tiempo decida si esta nueva separación entre Chiquis y Lorenzo es o no definitiva porque, como bien dice el refrán, amores reñidos son los más queridos y donde hubo fuego, quedan cenizas.

