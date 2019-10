Jennifer Aniston debuta en Instagram con divertida foto de Friends By Nohelia Castro ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next ¿Alguien se acuerda con qué imagen estrenó su cuenta de Instagram? Para hacer memoria hemos buceado en las redes de algunas celebridades para encontrar la primera foto que compartieron con sus seguidores a través de la popular plataforma. Algunos de estos famosos abrieron sus cuentas ya hace años, y acumulan una larga lista de instantáneas, pero otros literalmente debutaron el otro día. Mira lo que encontramos. Empezar galería Jennifer Aniston Image zoom Jennifer Aniston/Instagram La actriz abrió su cuenta el 15 de octubre. A tres horas de publicar esta foto junto a sus amigos de la serie Friends, la imagen logró casi dos millones de likes. Advertisement Advertisement Bryan Cranson Image zoom Instagram / Bryan Cranson Fecha en la que comenzó: 11 de julio de 2016 Followers: Más de 17K A pesar de ser su primera foto, sus seguidores solo se enfocaron en los abdominales (¡wow!) de JLo. Betty White Image zoom Instagram / Betty White Fecha en la que comenzó: 4 de junio de 2015 Followers: 24K La lejendaria actriz posó con sus compañeras de trabajo en el set de Hot in Cleveland. Advertisement Chris Hemsworth Image zoom Instagram / Chris Hemsworth Fecha en la que comenzó: 12 de octubre de 2015 Followers: 13.7 millones El actor se tomó una foto con una serpriente que se estaba paseando por su patio en Australia. Miley Cyrus Image zoom Instagram / Miley Cyrus Fecha en la que comenzó: 3 de mayo de 2014 Followers: Más de 73M La cantante posó con su perro para su primera foto en Instagram. Will Smith Image zoom Instagram / Will Smith Fecha en la que comenzó: 14 de diciembre de 2017 Followers: Más de 105K El actor aprovechó su visita al set del shoe de Ellen DeGeneres para abrir una cuenta de Instagram y compartir su primera foto. Advertisement Advertisement Advertisement Kim Kardashian Image zoom Instagram / Kim Kardashian Fecha en la que comenzó: 19 de febrero de 2012 Followers: Más de 106 millones Un poco borrosa, la socialité compartió con sus seguidores esta foto en la que aparece tirando un beso. Beyoncé Image zoom Instagram / Beyonce Fecha en la que comenzó: 6 de noviembre de 2012 Followers: Más de 110 millones La cantante oriunda de Houston, Texas, se estrenó en la plataforma para expresarle a sus seguidores que votaran por Barack Obama. Selena Gómez Image zoom Instagram / Selena Gomez Fecha en la que comenzó: 13 de julio de 2013 Followers: Más de 130 millones La cantante ha sido la persona más seguida en Instagram por dos años consecutivos. Advertisement Advertisement Advertisement Nicole Kidman Image zoom Instagram / Nicole Kidman Fecha que comenzó: 8 de enero de 2018 Followers: Más de 489K La actriz compartió su primera foto desde los Golden Globes, en los que ganó por su papel en Big Little Lies. Tom Cruise Image zoom Instagram / Tom Cruise Fecha que comenzó: 25 enero de 2018 Followers: Más de 43K El actor aprovechó su primer post para promocionar la nueva entrega de la saga Mission Impossible. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image Jennifer Aniston debuta en Instagram con divertida foto de Friends

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.