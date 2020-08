El consuelo de Gelena Solano ante las horas más difíciles por su hermana en coma ¿En qué se refugia Gelena Solano durante los duros momentos que atraviesa? Tenemos los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ha sido una semana tremendamente dura para la familia de Gelena Solano. Con tan solo 32 años, una de sus hermanas, Stephanie Solano, se sometió a una liposucción y cayó en coma después de haber sufrido un infarto en la mesa de operaciones. Entre lágrimas, la conductora de El Gordo y La Flaca contó lo sucedido en sus redes y ahora esperan, con toda la calma posible dadas las duras circunstancias, que su hermana avance positivamente, después de saber que durante tres minutos no le llegó el oxígeno al cerebro. Gelena Solano apareció hoy más serena. Ha encontrado refugio en la compañía de sus seres queridos. Así lo contó en sus stories, presumiendo a sus dos hermanas, Francis, de impactantes ojos, y Olguita. Image zoom Gelena Solano y Francis Solano IG Gelena Solano Image zoom Gelena Solano y Olga Solano IG Gelena Solano Sus hermanas llegaron para estar cerca de ella y cuidar juntas de su papá, para atenderlo en estas horas de incertidumbre, porque es bien sabido que el que espera, desespera. La conductora también encontró consuelo estando cerca de la mascota de Stephanie, un perrito llamado Gucci. “Aquí en familia y compartiendo con Gucci, el mejor amigo de mi hermana”, escribió con cierta nostalgia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así agradeció ayer Gelena tantas muestras de cariño: “Quería decirles gracias por sus mensajes, gracias por el apoyo, gracias por sus llamadas, pero sobre todo, millones de gracias por las oraciones que le han hecho a mi querida hermanita. Stephanie continúa mal, continúa en coma, sin responder, con un ventilador puesto, en el Hospital Baptista de Miami, Florida” “Cuando ella fue a la clínica, tenía supuestamente neumonía, entonces no entiendo como la operaron si tenía neumonía y tenía también la presión baja”, compartió incrédula. Además rogó a sus seguidoras que consideraran los riesgos antes de someterse a una operación estética: “Vds. mujeres, si piensan hacerse una lipo, piénsenlo dos veces. Una cirugía general no es un relajo”, sentenció.

