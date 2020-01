El colaborador de Suelta la Sopa pide que oren por él debido a la importante cirugía a la que se enfrenta El periodista colombiano ha pedido el apoyo emocional de sus seguidores que tanto le han ayudado durante su batalla contra el cáncer. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con esa maravillosa sonrisa con la que nos ha conquistado en televisión es con la que también se ha dirigido al público que le ve en Suelta la Sopa para hacer una petición muy especial. Juan Manuel Cortés se enfrenta a una importante cirugía este lunes para que le sea extraído un tumor del abdomen, así que ha pedido a sus seguidores que oren por él para transmitirle la mejor de las energías. A través de un emotivo video en su programa, el periodista colombiano ha comunicado que a pesar de ser un tumor grande es benigno, una maravillosa noticia que compartió así con los televidentes. “Tengo certeza absoluta de que Dios guiará las manos del cirujano y de todo el cuerpo médico… Y agradezco con toda mi alma que me incluyan en sus oraciones. ¡Gracias!”, escribió en sus redes el respetado comunicador. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su madre ya está con él para acompañarle en este importante momento que enfrenta con mucha positividad y optimismo, tal y como se desprende de estas imágenes. Este luchador venció la batalla a un cáncer linfático y estamos convencidos de que volverá a salir victorioso de este percance de salud en el que le acompañaremos en nuestras oraciones. ¡Estamos contigo compañeros! Advertisement

