Kim Kardashian causa furor al compartir imágenes de su fabuloso clóset. ¡Míralo aquí! Kim Kardashian deja a muchos boquiabiertos con estas imágenes de su clóset. ¡Mira sus fabulosos zapatos y carteras! By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si has fantaseado alguna vez sobre cómo luce el fabuloso clóset de Kim Kardashian ya puedes saciar tu curiosidad. La estrella del reality show Keeping Up With The Kardashians compartió un video en Instagram Stories donde muestra su lujoso armario. La empresaria estadounidense de 39 años estaba promocionando su nueva colección de pijamas y batas de baño Cozy Collection de su marca Skims en su red social y entró a su clóset para modelar uno de sus diseños. Image zoom La esposa de Kanye West usó su propio teléfono celular para grabar el video que compartió con sus más de 153 millones de seguidores en Instagram. En las imágenes vemos su organizado clóset repleto de carteras y zapatos de diseñador. Image zoom Sin duda el enorme clóset es un oasis soñado por los amantes de la moda. Daily Mail reporta que las más de 30 carteras Birkin de Hermes que se ven en el armario de arriba podrían tener un valor de más de un millón de dólares, ya que cada cartera puede costar entre $20,000 y $300,000 dependiendo del material. También se pueden apreciar más de 100 pares de zapatos de todo tipo, desde botas hasta stilettos. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Daily Mail añade que se pueden apreciar codiciadas piezas de otros diseñadores como Dior, Gucci y Louboutin. Kris Jenner, la madre de Kim, y algunas de sus hermanas, como la también empresaria de belleza Kylie Jenner, también son fanáticas de las lujosas carteras Birkin de Hermes y es un regalo que suelen hacerse entre ellas por fechas especiales como un cumpleaños o por Navidad. ¿Cómo será el clóset de Kanye West, será igual de extravagante que el de su esposa? Advertisement

