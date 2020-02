El chef Yisus presenta la portada de su primer libro de recetas El chef Yisus de Despierta América reveló en el show la portada de su primer libro de cocina, con el que quiere rendir homenaje a una profesión que lo ha convertido en estrella de televisión. By Joaquim Utset ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras triunfar en la pequeña pantalla como el galán de los fogones de Despierta América (Univision), el chef Yisus debuta como escritor con su primer libro de cocina cuya portada reveló este martes en el show matinal. Arropado por sus compañeros, el venezolano presentó con orgullo la tapa de Cocina delicioso (Penguin Random House), en el que comparte sus recetas favoritas, muchas de ellas con un fuerte vínculo familiar. “El libro es mayormente un homenaje a la cocina. Por todo lo que me ha dado por las oportunidades que me ha regalado”, contó a People en Español el chef, cuyo nombre real es Jesús Díaz y quien encontró entre ollas y sartenes el éxito que no logró alcanzar en el deporte, su primera pasión. Tras emigrar a Estados Unidos a los 17 años, lo que empezó como un empleo en un restaurante para ganarse la vida poco a poco se transformó en su profesión. Si bien, el chef lleva cocinando desde pequeño. “Si hago memoria, la primera [receta que cociné] sería [el postre venezolano] La Marquesa junto a mi hermana [Endrina Díaz]”, recordó. “Como menciono en el libro, yo fui su ayudante desde pequeño cada vez que ella hacía un postre”. Puesto a señalar una receta a la que le tenga un cariño particular, apuntó a las empanadas de lentejas. “Era una de las cosas que más extrañaba de mi mamá cuando me vine a Estado Unidos sin ella”, resaltó. Fuera del plató, su mundo gira en torno a la familia que ha creado con su esposa Julianna Ateortuba y sus hijas Anabella y Silvia, quienes no le dan tregua con los fogones el fin de semana. “Piden que papi les haga sus desayunos”, observó. Advertisement

Close Share options

Close View image El chef Yisus presenta la portada de su primer libro de recetas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.