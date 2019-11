El chef Yisus revela entre lágrimas detalles de su vida personal Entre temas familiares, el chef Yisus habló de su mamá, quien sufrió un terrible diagnóstico de cáncer y a quien describe como una guerrera incansable. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Poco a poco hemos conocido las historias personales de los presentadores de Despierta América (Univision) a través de la serie ¿Quiénes somos? Esta mañana le tocó el turno al chef Yisus. Hoy en día es el chef estrella del matutino cocinando a diario platillos deliciosos y compartiendo sus recetas. Sin embargo, pocos sabían que la pasión por la cocina no estuvo con él desde pequeño y sus destrezas culinarias no llegarían a su vida sino hasta cuando se convirtió en un adulto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El primer amor y sueño por el que el venezolano salió de su país natal fue el deporte. Jesús soñaba con jugar en las grandes ligas, por lo que se mudó a Estados Unidos con una beca del West Palm Beach Community College. "Siempre vi que el béisbol era la gran posibilidad para mudarme a este país", dijo en entrevista con su compañera Eli Angélica González y agregó que sus padres hicieron un sacrificio para mudarse a tierra estadounidense con él. Entre temas familiares, el chef Yisus habló de su mamá, quien sufrió un terrible diagnóstico de cáncer y a quien describe como una guerrera incansable. "Eso fue una época bastante fuerte. A mi mamá le detectan un cáncer de páncreas hace dos años y sí sabemos que los viejos se van en algún momento, es lo mas natural. Pero yo necesitaba a mi mama por mucho más tiempo", confesó. "Pasó por quimio, se hizo su terapia y se da un milagro. A mi mama le quitaron el 70 por ciento del páncreas". Image zoom Instagram / Chef Yisus La mamá de Yisus, a quien describe como un "tanque de guerra", tiene que hacerse chequeos trimestrales luego de quedar delicada. ¿Qué le diría a su madre? "Que se lleve esa imagen por la que ella trabajo tanto, la que ella cuidó tanto. Ella logró su misión". Advertisement

