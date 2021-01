Close

El chef José Andrés regala 120 pizzas a fuerzas del orden tras disturbios en Washington El Chef español ha ayudado a víctimas del huracán María y afectados por la pandemia de COVID -entre muchos otros- y ahora vuelve a realizar un bello y humanitario gesto. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El chef José Andrés ha vuelto a abrir su corazón para ayudar al prójimo. Reconocido mundialmente por su deliciosa cocina y por ayudar a víctimas del huracán María y a los afectados por la pandemia de COVID -entre muchos otros- el empresario acaba de realizar un nuevo y bello gesto humanitario al regalar 120 pizzas a las fuerzas del orden tras los disturbios que han sacudido a la capital de la nación. "Hola a todos ¿qué les puedo decir? Hoy fue un día trágico para América. Estoy aquí en Bethesda [Maryland] recogiendo 120 pizzas para llevar al downtown de DC a los heroicos mujeres y hombres que mantuvieron a la ciudad a salvo esta noche", afirmó el nacido en Asturias por medio de un tuit publicado a altas horas del miércoles. "Me voy a reunir con mi equipo de World Central Kitchen que también traerá nuestro camión cocina para apoyar". El chef de 51 años añadió que su hija Inés lo acompañaba en su misión, la cual se vio complicada no solo por la pandemia y el frío, sino porque en Washington reinaba un toque de queda por los hechos que dejaron a una mujer -seguidora del presidente Donald Trump- sin vida. "Como saben, hay un toque de queda entonces no hay comida, pero los restaurantes están abiertos", afirmó el dueño de múltiples establecimientos de comida, incluyendo Jaleo, uno de sus más reconocidos, y ubicado justamente en Washington D.C. "En una noche extraña y complicada podremos asegurarnos de cuidar de esos jóvenes hombres y mujeres frecuentemente olvidados", afirmó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La tarea del reconocido chef podría ser solo el inicio de múltiples iniciativas, pues según se confirmó la tarde de este jueves la Guardia Nacional se instalará en la capital durante 30 días. Las tropas permanecerán listas durante la ceremonia de inauguración del presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris que se realizará el próximo miércoles 20 de enero, según confirma NBC News.

