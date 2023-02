El rapero El Carli denuncia que trataron de asesinarlo en Miami El rapero cubano El Carli denunció en las redes sociales que un grupo de hombres armados abrió fuego contra su carro en las calles de Miami e hirió a uno de sus acompañantes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Carli El Carli | Credit: John Parra/Getty Images for Sony Music Latin El rapero El Carli denunció esta semana que fue víctima de un atentado cuando circulaba con su carro por una calle de Miami. Según Telemundo, el artista cubano compartió en sus stories de Instagram un mensaje en el que explicaba que hombres armados habían abierto fuego contra su automóvil. Si bien habían salido ilesos él y su hermano, otra persona que los acompañaba había resultado herida. En las imágenes difundidas del auto, se puede observar al menos una de las ventanas traseras con los cristales rotos y sangre en el asiento trasero del auto. El Carli pidió ayuda a sus fans y ofreció una recompensa para atrapar a los responsables. "Estoy dando una recompensa de 20,000 pesos, ya que no dan la cara y disparar tiro a lo loco", advirtió. "De una u otra forma voy a saber de ustedes, se los juro por Dios". En posteriores mensajes resaltó que su único objetivo es "echar pa'lante" con su familia sin meterse en problemas. "Estos trabajos sucios en la calle no se hacen, en verdad lucieron feo. Pero tranquilo que los encuentro", aseguró. "Tiempo al tiempo". Asimismo, agradeció haber salido ileso del atentado y volvió a lanzar lo que parece una advertencia a quienes hayan tratando de acabar con su vida. "Vamos pa'la carga, el que tenga miedo a morir que no nazca". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El Carli, al que le gusta posar en redes con imponentes fajos de billetes, colaboró recientemente con Gente de Zona y Dale Pututi en el tema "Lágrimas de champán", que en dos meses suma más de 4.8 millones de visualizaciones en YouTube.

