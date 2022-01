El cantante Elton John da positivo a coronavirus y cancela conciertos. Los detalles sobre su salud. El cantante británico Elton John lucha contra el coronavirus y ha tenido que cancelar conciertos. Esto es lo que ha revelado sobre su estado de salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elton John ha tenido que cancelar conciertos tras dar positivo al coronavirus, reporta el diario The New York Post. El cantante reveló en su página web que dio positivo a Covid-19 y se ve obligado a cancelar dos conciertos en Dallas esta semana. El intérprete de "I'm Still Standing", de 74 años, tenía dos shows en el American Airlines Center en Texas como parte de su gira Farewell Yellow Brick Road. Un mensaje en su página web da más detalles sobre su salud. "Afortunadamente Elton está completamente vacunado y se puso el booster (la vacuna de refuerzo) y está experimentando síntomas leves". Además se anunció que los fanáticos que hayan comprado boletos para estos conciertos, deben retener sus tickets para que puedan asistir al show una vez se anuncien las nuevas fechas en esta ciudad. El mensaje añade que Elton John tiene muchas ganas de volver al escenario. El cantante tiene otros conciertos pautados en Little Rock, Arkansas, y Oklahoma City el sábado y domingo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Elton John Credit: (David M. Benett/Getty Images for the Elton John AIDS Foundation) El cantante de "Tiny Dancer" dijo que odiaba cancelar presentaciones, pero su intención era cuidar su salud, y cuidar la salud de su equipo y sus fanáticos. La estrella británica tuvo que poner pausa a su gira cuando empezó la pandemia. Tras someterse a una cirugía de cadera en enero tras una alarmante caída, Elton John estaba feliz de volver a cantar en vivo, y tuvo un gran show en Nueva Orleans el 19 de enero. Elton John Credit: (Erika Goldring/Getty Images) Sus fanáticos siguen pendientes de la salud del ícono musical y lo han llenado de buenos deseos.

