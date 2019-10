Mira el beso de la Doctora Ana María Polo y el galán colombiano Gregorio Pernia que hizo temblar la tarima de los premios Latin AMAs La doctora Ana María Polo y el actor colombiano Gregorio Pernia subieron la temperatura en el escenario de los Latin American Music Awards con este beso. ¡Mira el video! By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La doctora Ana María Polo le plantó un beso al actor colombiano Gregorio Pernia en pleno show en vivo de Latin American Music Awards. Muchas mujeres sueñan con besar al Titi, el sensual personaje de Pernia en Sin senos sí hay paraíso y la abogada cubana le dio un apasionado beso digno de telenovela al galanazo. Image zoom JC Olivera/Getty Images Ambos presentaron el premio a la categoría “Dúo o Grupo Favorito,” argumentando que “definitivamente la vida se disfruta más en pareja o en grupo”. Antes de presentar a los ganadores, la banda CNCO, la doctora Polo le dijo a Pernia: “Que lindo el Titi, dame un besito” y él la complació ante los aplausos del público, bromeando: “Se lo dio a Maluma y le fue bien”.

SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Esta no es la primera vez que la Doctora Polo le da un beso a un famoso en los premios Latin AMAs. En años anteriores también besó al cantante colombiano Maluma, al actor argentino David Chocarro y la actriz colombiana Catherine Siachoque. “Doctora te llevas a los mejores galanes”, bromeó una seguidora de la cubana en su cuenta de Instagram. “Ese besote fue fantástico”, comentó otra. ¿Quién será el afortunado el próximo año? Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Mira el beso de la Doctora Ana María Polo y el galán colombiano Gregorio Pernia que hizo temblar la tarima de los premios Latin AMAs

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.