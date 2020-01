¡Boda a la vista! El Bebeto está listo para llegar al altar ¡Alerta Cupido! El cantante de música regional mexicana El Bebeto pronto será un hombre casado ya que se comprometió con su novia Marlen Selene Reyes. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El cantante de música regional mexicana El Bebeto pronto se unirá a las filas de hombres casados ya que inició el año comprometiéndose con su novia Marlen Selene Reyes. La pedida de matrimonio se habría llevado a cabo en el sur de California, ya que la conductora y presentadora mexicana presumió su anillo de compromiso desde el icónico muelle de Santa Mónica. “Lo sé porque siempre nos ha gustado ir pegados el uno al otro, como si faltara espacio, aunque no hay nadie más en el cine o en el carro. Lo sé porque siento como paseamos por esta vida tomados de la mano, a veces sin estar cerca, a veces en las malas, a veces en las buenas. Lo sé porque no quiero desperdiciar ningún momento ni el más mínimo pleito, ni un solo beso bonito en otra persona que no seas tu”, escribió Reyes junto a las fotografías luego de dar el sí. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, el cantante se ha guardado los detalles del compromiso —en sí siempre ha intentado mantener su vida privada lejos de los reflectores— pero podría revelarlos, así como la fecha de la boda durante su participación en el programa ¡Mira Quien Baila! (Univisión), para el cual ya se encuentra ensayando. “[Es] un reto nuevo para mi pero vamos con todo a echarle todas las ganas”, expresó el cantante tras el anuncio en diciembre de su próxima participación en el show. ¡Felicidades a los tortolitos y que viva el amor! Advertisement

