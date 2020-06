¡Al Rojo Vivo! Mira el baby shower de Jessica Carrillo La presentadora mexicana Jessica Carillo celebró un baby shower lleno de amor y sorpresas para su bebé por nacer. Mira las fotos y videos de la celebración. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La presentadora mexicana Jessica Carrillo celebró su baby shower con su esposo en Miami. "Tremendas sorpresas me llevé en mi #babyshowerde #babyangeles que nos hicieron mis queridos compañeros de @alrojovivo. Gracias María Celeste Arrarás, Azucena Cierco, Rodner Figueroa, Myrka Dellanos y Eden Muñoz de Calibre 50 por las bellas palabras. Gracias infinitas a todo el equipo de producción por hacer esto posible y a mi esposo bello Raúl Ángeles, juntos compartimos esta gran alegría", escribió en Instagram la radiante embarazada. La celebración fue trasmitida por Al Rojo Vivo (Telemundo). El baby shower virtual estuvo lleno de sorpresas, como una serenata virtual del vocalista de Calibre 50, y una serenata de mariachis a las afueras de su casa en Miami. Los padres de Carrillo le mandaron un saludo desde México. Don Francisco le mandó un 'abrazo virtual' desde su cuarentena en Chile. "Te mando muchas felicidades a ti y a Raúl, que seas muy feliz como mamá", dijo el presentador chileno. Mamás famosas de Telemundo como Adamari López y Carolina Sandoval también les dieron sus consejos por videollamadas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de estar embarazada durante la pandemia del coronavirus, la mamá primeriza se ha mantenido optimista y con buen ánimo. "Mente positiva ante todo, y mi baby Ángeles cada día más grande gracias a Dios", escribió Carrillo junto a una foto de su creciente pancita. Muchas bendiciones.

