¡El apasionado beso de Gabriel Soto y Vanessa Guzmán en Soltero con hijas dispara la temperatura! El momento más esperado de la nueva serie de Juan Osorio por fin ha llegado y sus protagonistas han protagonizado el momento más candente de la telenovela de Televisa. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Dicen que lo bueno se hace esperar y así ha sido en el caso de Soltero con hijas. El romance entre Nicolás y Victoria, interpretados por Gabriel Soto y Vanessa Guzmán, respectivamente, por fin ha dado señales de vida con un beso que ha representado el minuto de oro para sus espectadores. Después de tantas peleas y enfados, los enemigos han caído rendidos al amor del otro cumpliendo el famoso dicho aquel de los amores reñidos son los más queridos. La telenovela de Juan Osorio se ha convertido en la más vista de las noches de Televisa, sus tramas varias, divertidas unas, dramáticas otras, han conquistado a la audiencia que la ha colocado en el número uno del pódium. Este apasionado beso entre sus protagonistas ha avivado aún más a los televidentes que, sin lugar a dudas, quieren ver más momentos así de la ya casi pareja. La telenovela, emitida de lunes a viernes a las 8.30 de la noche en México, cuenta la historia de estas dos almas solitarias que se encuentran en unas circunstancias bastante duras de sus vidas. Son opuestos y quizás por eso se atraen con la fuerza que demuestra ese primer beso. Image zoom Cortesía TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El éxito de Soltero con hijas es una buena noticia para Gabriel en medio de su menos agradable situación personal con Geraldine Bazán. A pesar de las largas jornadas de trabajo, ver el recibimiento del público hace que todo valga la pena. Además, en el set de grabación también se encuentra su amor detrás de las cámaras, Irina Baeva, haciendo siempre un poquito más llevadero el maratón de horas de rodaje. Seguiremos muy atentos a esta gran historia de amor que promete disparar los latidos de nuestro corazón y la temperatura del termómetro. Advertisement

