¡Qué romántico! Este fue el amoroso mensaje de Demi Lovato a su novio, el actor Max Ehrich La cantante Demi Lovato le dedicó estas románticas palabras a su novio, el actor Max Ehrich, por su cumpleaños. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El amor volvió a tocar la puerta de la cantante Demi Lovato. La intérprete de "Échame la culpa" le dedicó un romántico mensaje a su novio, el actor Max Ehrich, en Instagram. La artista estadounidense de raíces mexicanas publicó una serie de fotos con su amado —incluida una de un apasionado beso en un jacuzzi— con una declaración de amor para celebrar el cumpleaños del artista. "Me divierto tanto contigo y hay tantas cosas que quiero decirte ahora, pero quiero estar presente y pasar este cumpleaños contigo así que seré breve", dice su entrada. "Estar contigo hace mi vida tan divertida", añade, revelando que ninguno de los dos tiene miedo a hacer el ridículo cuando están juntos delante de la gente. "Paso mis días contigo, sin maquillaje y en traje de baño. Me siento amada incondicionalmente y aceptada por ti como jamás lo he sentido", confiesa Lovato. "No puedo explicarlo, ni puedo explicarte a ti. Eres indescriptible, tú, hombre bello. Por dentro y por fuera eres tan hermoso que se me cae la quijada. Eres un rayo de luz tan positivo en mi vida y espero que podamos construir muchos más recuerdos de cumpleaños juntos. Brindo por nuestro futuro, baby. Te amo". Image zoom (Photo by: Chris Haston/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images) La cantante terminó su amoroso mensaje con una broma. "Miren cómo mi perra Ella está tratando de robarme a mi hombre", dijo sobre su cachorra, que se ve en una de las fotos besando al actor. ¡Sin duda Max tiene un efecto irresistible!

