El amoroso gesto del viudo de Edith González con la actriz para recibir el 2020 que ha emocionado a todos Lorenzo Lazo ha compartido desde Irán unas palabras llenas de sentimiento en las que vuelve a ensalzar la figura de su amada esposa. By teresaarangueztimeinc ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El 2019 nos dejó muchas cosas bonitas pero se llevó otras que nos rompieron el corazón. El pasado mes de junio fallecía una de las damas de las escena mexicana, Edith González, dejando de luto los escenarios y llenando de tristeza a todos los que la queríamos. A pesar del tiempo, su viudo, Lorenzo Lazo, siempre la tiene muy presente a cada paso que da y la recuerda con gestos llenos de amor en momentos tan significativos como el cambio de año. A través de un video donde felicitaba el 2020, el economista también tuvo unas bellas palabras para su esposa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde que Edith partiera, Lorenzo se ha dedicado a viajar a diversos lugares desde donde nos ha deleitado con imágenes y documentos llenos de cultura. Su fin de año ha sido desde Irán y estas sus bonitas palabras. “Que sea un año lleno de vida, lleno de amor, lleno de ilusiones, lleno de éxitos, lleno de superación, pero, sobre todo, un año donde estemos muy unidos”, comienza su mensaje. “Gracias por el apoyo que me han dado, gracias a ti, gracias a todos por el apoyo recibido, y los recuerdos son mi fuerza tras la salida del año, son la oportunidad que tenemos de renovar la vida y estamos siempre haciendo en este 2020 la vocación y la decisión de celebrar la vida”, ha concluido con una sonrisa. Gracias querido Lorenzo, lo mejor para ti y los tuyos, con Edith siempre en nuestro recuerdo y corazón. Advertisement

