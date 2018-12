La historia de amor de Cardi B y Offset

En un video en Instagram, la cantante de origen dominicano Cardi B dijo que estaba separada de su esposo, el rapero Offset. “No es culpa de nadie, creo que se nos acabó el amor. Ya no estamos juntos. No sé, puede tomar tiempo divorciarnos y siempre voy a sentir mucho amor por él porque es el padre de mi hija”, dijo la artista. Según ella, la ruptura no se debe a terceros. “Somos muy buenos amigos y somos muy buenos socios de trabajo— él siempre es alguien a quien corro a hablarle y sentimos mucho amor el uno por el otro, pero las cosas no han estado funcionado entre los dos hace mucho tiempo”.

