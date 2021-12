"En 4 años entregaré mi alma al Señor": El Alfa se casa y anuncia su retiro de la música El cantante dominicano El Alfa, se casó Alba Rosa, su pareja desde hace 17 años y madre de sus hijos, y anunció su retiro de la industria de la música. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Alfa y su esposa El Alfa y su esposa | Credit: El Alfa El Jefe TE AMO DIOS/Instagram El cantante dominicano Emanuel Herrera Batista, ​más conocido por todos como El Alfa, se casó este domingo con Alba Rosa, su pareja desde hace 17 años y madre de sus hijos, y anunció su retiro de la industria de la música. En unas emotivas palabras compartidas con sus seguidores en Instagram, el rapero aseguró que había dado el paso más importante de su vida y que se quería dedicar exclusivamente a su familia. "Hoy el cielo está de fiesta, di el paso más importante en mi vida poniendo mi matrimonio y mi familia en las manos de Dios", aseguró al compartir unas fotos de la celebración en República Dominicana. "A partir de este momento mis días en la música y el mundo de la perdición están contados. En 4 años le voy a entregar mi alma a Dios!!", añadió. También dijo que su propósito en lo adelante es hacerlo cada vez mejor como esposo, padre e hijo. "Mi meta es ser el mejor esposo padre y hijo mi familia se lo merece!! Alba eres la mejor esposa del mundo soy el Alfa y Emanuel gracias a ti.. hoy empiezo a vivir solo para ti…. te amo Dios. Todo se lo debo a Dios", dijo. El artista compartió en sus historias de Instagram varios videos en los que se ve a sus hijos, Fendi y Enmanuel, disfrutando de la gran fiesta que hicieron, en la que cantaron Victor Manuelle, Toño Rosario y Alex Bueno. ¡Es innegable que la familia se la pasó a lo grande! Algunos colegas y amigos del rapero también estuvieron presentes como el expelotero David Ortiz, el cantante urbano Shelow Shaq, Kiko El Crazy y Rafael Berroa, de Chiquito Team Band. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La ceremonia se hizo en un lujoso hotel de República Dominicana, a donde la familia llegó en un Bugatti Chiron Super Sport, al parecer el mismo que le quemaron este año en Miami y que estaba valorado en más de $3 millones, algo que le dolió mucho al rapero.

