El actor Joaquín Phoenix rescata a una vaca y su ternero de un matadero El actor Joaquin Phoenix, un defensor de los animales por años, rescata de un matadero a una vaca y su ternero recién nacido. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Joaquín Phoenix practica lo que predica. Un día después de abogar por los derechos de los animales al aceptar el galardón al mejor actor en los Oscar, el protagonista de la galardonada cinta Joker rescató a una vaca y su ternero de un matadero. El actor trasladó a los animales al rancho de la organización Farm Sanctuary en Acton, CA, que proporciona cuidado y protección a varios tipos de animales de granja. El momento en que el actor sale del matadero con el becerro en brazos fue compartido a través de un vídeo en YouTube, que también muestra el encuentro del actor con la vaca y su retoño por primera vez. La grabación compartida por la fundación explica que la misión de rescate no estaba planeada. “No necesito ninguna ciencia para ver con mis propios ojos y escuchar cómo responden los animales al dolor”, le dijo el actor al responsable del matadero, Anthony Di Maria, con quien se reunió. Di Maria aseguró al actor que el matadero jamás despoja a las vacas de sus crías y que precisamente a un ternero acabado de nacer en el matadero estaban aislado con su madre. Ese becerro lleva por nombre Indigo” y es precisamente la cría que salvó el actor. “Un animal perece en menos de 60 segundos. Eso es lo más humano, el proceso de trabajo más humano en el mundo”, explicó Di María. “Cada vez que nace un ternero en mi propiedad, me rehúso a quitárselo su madre”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de las explicaciones del responsable del matadero, insistía al actor que usa las el actor Phoenix insistía en que de cualquier manera los animales serían “asesinados”. Luego de su conversación, el actor procedió con el beneplácito del matadero a llevarse a Indigo y su mamá, quien lleva por nombre Liberty. El actor los trasladó al rancho donde ahora gozan de libertad total. “Mi esperanza es ver al bebé Indigo crecer con su mamá Liberty en Farm Sanctuary, que siempre recordemos que las amistades pueden florecer de los lugares menos esperados, y sin importar nuestras diferencias, que prevalezca la amabilidad y compasión entre nosotros”, dijo el actor. Phoenix ha sido un fiel defensor de los animales y por años ha practicado el veganismo. Advertisement

Close Share options

Close View image El actor Joaquín Phoenix rescata a una vaca y su ternero de un matadero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.