¡El actor de Telemundo Jesús Carús, enfermo de coronavirus! En plena grabación de Cien Días para Enamorarnos, el actor mexicano que da vida a Freddy dio positivo de COVID-19, al igual que su hermana, con quien está ahora confinado en Miami. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El mexicano Jesús Carús, quien interpreta a Freddy en la serie de Telemundo Cien Días para Enamorarnos, comunicó hoy en sus redes que tanto él como su hermana dieron positivo de coronavirus en Miami y llevan confinados tres semanas en lo que se recuperan de la COVID-19. El actor se encuentra desafortunadamente lejos de su familia en Los Ángeles, donde normalmente reside junto a su pareja, la también actriz Eleané Puell. El amor surgió después de que ambos se conocieran durante la grabación de “Yo No Creo en Los Hombres” y fruto de su relación nació una hermosa niña llamada Luciana. Image zoom Twitter Jesús Carús Así comunicó el actor la noticia de que, como tantos otros, también había caído víctima de la pandemia pese a haberse cuidado siguiendo todas las recomendaciones de los expertos. El actor lleva casi tres semanas aislado después de haber grabado tan solo un par de días de su parte de la novela, y espera reintegrarse en las grabaciones lo antes posible, tan pronto su prueba vuelva a dar un segundo negativo. “Cuídense lo más posible, no lo tomen a la ligera”, rogó el actor a sus seguidores. “Un gran agradecimiento a Telemundo y a toda su gente, porque han hecho lo imposible por llevar a cabo la segunda temporada de Cien Días para Enamorarnos y nos han cuidado demasiado, nos han consentido y han tratado de que todo el mundo trabaje lo más seguro posible. Y sí estoy seguro de que ahí no me contagie”, dijo con total certeza y agradecido por las atenciones que continúa teniendo con él la cadena de televisión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Mucha gente que conozco salen a los tres o cuatro días porque ya se sienten bien y empiezan a contagiar a la gente, así que échenle tantita cabeza”, aconsejó. “Ojala este año se mueva rápido para que salgamos adelante todos otra vez, poco a poco...”, terminó su mensaje notablemente emocionado. ¡Mucho ánimo, Jesús! Nos alegramos de que el actor y su hermana ya estén de salida de esta acuciante enfermedad. ¡No olviden cuidarse y usar su tapabocas! Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

