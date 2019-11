El actor Gregorio Pernía explota contra compañeros del medio: "Son unos hipócritas, falso" El actor de El final del paraíso ha explotado contra el medio al que ha denominado "una mierda" y ha contado los terribles comportamientos de algunas personas. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace unos días Gregorio Pernía nos hacía un regalo a la vista a través de sus redes sociales mostrando un desnudo integral donde pudimos apreciar su trasero. Con ese posado de cuando tenía 40 años celebraba la pronta llegada de los 50, década que está a punto de estrenar. En un tono menos agradable le vimos después a través del mismo perfil. El protagonista de El final del paraíso grababa un video de ocho minutos compartiendo sus terribles experiencias en el medio donde trabaja y en el que en muchas ocasiones tiene que lidiar con gente conveniente y engreída que según él, no camina, sino que levita. “Esto es para hacerles una confesión de lo que es este medio”, empieza. “Es un medio de mierda, la gente con la que uno ve en televisión y uno comparte, el 90 por ciento es envidiosa, egocentrista, pretenciosa, soberbia, ellos no cagan, ellos no mean, ellos no amanecen con mal aliento, ellos levitan. ¿Acaso uno es una novela o una serie?”, sigue con un tono bastante molesto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque no desveló qué fue lo que le pasó, el intérprete se mostró muy molesto y confesó sin pelos en la lengua lo duro que es ver y sentir este tipo de actitudes. “Es un medio donde muy poca gente se salva de ser un buen ser humano, son unos caravergas, convenientes, hipócritas, falsos. Es un medio bien difícil, ¿por qué no decirlo?”. Su esperanza es que la gente tenga otro comportamiento mucho más compañero y solidario, donde los egos queden aparcados y predomine el respeto y no las zancadillas a los demás. Como es el caso de su amiga y colega del alma, Carmen Villalobos, con quien nos ha regalado los mejores momentos en la pantalla chica y comparte un cariño sincero. Advertisement EDIT POST

