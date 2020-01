El actor de Cuidado con el ángel se ha comprometido con su novio. ¡Así ha sido la romántica pedida! El intérprete mexicano Mauricio Mejía ha compartido la entrañable imagen del momento en que su pareja se arrodillaba y le pedía matrimonio. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Empezar el año con una pedida de mano es una buenísima manera de arrancar. Así ha sido el comienzo del 2020 para Mauricio Mejía. El actor mexicano ha compartido esta buenísima noticia a través de su perfil de Instagram con una foto de su pedida. Su novio Enrique Guzmán se arrodillaba ante él con un marco de ensueño para pedirle que se casara con él. La cara de sorpresa del intérprete de novelas como Cuidado Con el Ángel o Ni contigo ni sin ti salta a la vista en esta preciosa postal que quedará para siempre grabada en sus corazones. Su novio le había advertido que esa noche tendrían una cena romántica con el mar de testigo. Le pidió que se vistiera bonito porque iba a ser muy especial. Lo que Mauricio no se imaginaba es que acabaría la velada con un anillo y comprometido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Pidió que nos tomaran un vídeo, se arrodilló y… mi príncipe azul sacó (de no sé dónde) El Anillo. Claro que dije que sí, claro que quiero compartir mi vida contigo, ¡Enrique eres la persona que me hace volar! Que Dios siga bendiciéndonos para toda la vida. ¡Te amooooo con todo mi corazón!”, escribió emocionado el actor. La pareja celebró al día siguiente la buena nueva con este divertido baile y dos sonrisas interminables desde las Maldivas. ¡Muchísimas felicidades a la parejita, por muchos años más de amor! Advertisement

