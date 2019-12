El actor Alejandro Sandí habla por primera vez tras su secuestro El actor Alejandro Sandí confiesa que la pregunta más difícil de responder es "¿cómo estás?". By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Luego de la horrorífica experiencia que vivió el actor Alejandro Sandí al haber sido privado de su libertad, finalmente pretende volver a la normalidad y recurrió a las redes sociales para contestar la pregunta más difícil que le han hecho desde su puesta en libertad, a finales del mes de noviembre. “¿Cómo estás? Es la pregunta más difícil que he tenido que responder estos últimos días”, confesó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram. “No sé bien cómo estoy, pero estoy en el proceso de resolverlo. Estoy tratando de averiguarlo”. Visiblemente afectado, el actor mexicano agradeció a todos sus seguidores y fanáticos que han mostrado su preocupación, pero más que nada, a los responsables de su libertad. “Gracias de verdad a toda la gente que directa o indirectamente tuvo que ver para que yo esté bien y para que esté en mi casa. Gracias por cada uno de sus mensajes. Gracias a toda la gente que me mandó un mensaje, a toda la gente que me ha manifestado su cariño, su preocupación, gracias de corazón”, dijo. “Voy a estar de regreso pronto, se los prometo, pero ahora es conmigo con quien tengo que estar bien y después estaré con todos”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor de la serie El señor de los cielos (Telemundo) fue secuestrado el domingo 24 de noviembre tras sufrir un violento asalto junto con Esmeralda Ugalde, hermana de la cantante Ana Bárbara, y la presentadora Vanessa Varias, quienes denunciaron el incidente a través de las redes sociales. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en México, SSPC por sus siglas en inglés, reveló en ese momento que los captores tenían a Sandí y a Frédéric Michel, un ciudadano francés, y que habían exigido dinero para liberarlos. Advertisement

