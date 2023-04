Eiza González para el tráfico en Manhattan con vestido semitransparente y mariposas ¡sexy! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Eiza González Credit: Mega/The Grosby Group Radiante, la actriz y modelo mexicana apareció con ese look camino a The Prince's Trust Global Gala. Además, Sherlyn y Cristián de la Fuente de estreno en México; y Diego Boneta y Adria Arjona de fiesta con los Beckham, ¡míralos! Empezar galería Eiza González Eiza González Credit: Mega/The Grosby Group Deslumbrante la actriz y modelo mexicana paró el tráfico en Manhattan con vestido semitransparente y mariposas mientras se dirigía a la The Prince's Trust Global Gala. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Sherlyn y Cristián de la Fuente Sherlyn Christian de la Fuente Los Amantes Perfectos Credit: Getty Images La mexicana y el chileno lucen radiantes durante la presentación a la prensa de su obra Los Amantes Perfectos, que se escenificará en el Teatro Jorge Negrete de Ciudad de México. 2 de 9 Ver Todo Diego Boneta, Brooklyn Beckham, Nicola Peltz, Adria Arjona y Florence Pugh Diego Boneta Brooklyn Beckham NIcola Peltz Adria Arjona Florence Pugh Tiffany Reopening NYC Flagship Store Credit: Getty Images ¡Vaya coro que se formó en la fiesta de inauguración de la reapertura de la exclusiva y mundialmente famosa Tiffany en su sucursal principal de la Quinta Avenida en Manhattan! 3 de 9 Ver Todo Anuncio Anja Taylor-Joy Anya Taylor-Joy Credit: Getty Images La estrella de The Queen's Gambit (Netflix), de raíces argentinas, se abre paso para ingresar a la fiesta de Tiffany en Nueva York. 4 de 9 Ver Todo Andrés y Juanpa Zurita Andrés y JuanPa Zurita TiffanyReopening Of NYC Flagship Store Credit: Getty Images Estos apuestos mexicanos también estuvieron en el fiestón en el que Tiffany literalmente tiró la casa por la ventana para mostrar su renovada y deslumbrante sede. 5 de 9 Ver Todo Xóchitl Gómez Xochitl Gomez Premiere Marvel Studios' "Guardians Of The Galaxy Vol. 3" Credit: Getty Images La joven y bella actriz luce eufórica en la premiere de la cinta de Marvel Studios Guardians Of The Galaxy Vol. 3, en Hollywood, CA. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Raw Alejandro Raw Alejandro World Premiere Of Marvel Studios' "Guardians Of The Galaxy Vol. 3" Credit: Getty Images El cantante de música urbana —y prometido de la española Rosalía— luce muy serio al desfilar por la alfombra roja de la nueva cinta de Marvel. 7 de 9 Ver Todo James Corden y Harry Styles James Corden Harry Styles The Late Late Show with James Corden Credit: Getty Images Un momento divertido entre el cantante británico (der.) y el actor y comediante quien este jueves dijo adiós a su programa The Late Late Show with James Corden (CBS), que hizo popular el segmento Carpool Karaoke. 8 de 9 Ver Todo Natalia Lafourcade Natalia Lafourcade presentacion libro Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La cantautora mexicana luce muy animada en la presentación de su libro De todas las flores, celebrada en la reconocida librería Gandhi de Ciudad de México. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

