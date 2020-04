Eiza González sufre aparatoso accidente automovilístico El vehículo de la artista mexicana quedó totalmente inservible tras el percance, Eiza, en cambio, salió ilesa. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Eiza González inició el 2017 con el pie izquierdo. Si bien su carrera artística continúa en ascenso en Estados Unidos, la artista mexicana sufrió el pasado fin de semana un aparatoso accidente automovilístico. Afortunadamente, la que fuera protagonista juvenil de la telenovela Amores verdaderos salió ilesa del percance, eso sí con algunos arañazos y moretones. Su vehículo, en cambio, no corrió la misma suerte ya que quedó totalmente inservible tras el fuerte choque recibido. La actriz de 26 años publicó a través de sus redes sociales una impactante imagen en la que se puede ver el parabrisas de su coche totalmente destruido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Algunos arañazos y moretones pero estoy bien. El coche no sobrevivió”, informó el pasado sábado Eiza en Twitter para tranquilidad de sus incondicionales seguidores. Alejada de las telenovelas desde su protagónico en Amores verdaderos (2013) y sin planes de regresar al género que le dio reconocimiento a nivel internacional, González sigue abriéndose camino en Hollywood, donde ya ha conseguido sobresalir en algunas series y películas. Advertisement

