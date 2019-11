Eiza González se besa con su nuevo galán y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Nohelia Castro ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Backgrid/The Grosby Group Eiza González se besa con su nuevo galán, Adamari López y Toni Costa se divierten a lo grande en un evento navideño, Mijares presenta su nuevo álbum y más fotos de los famosos ¡Míralos! Empezar galería Besitos Image zoom Backgrid/The Grosby Group ¿Quién es el nuevo novio de Eiza González? Se trata de Luke Bracey, un apuesto actor australiano. La parejita fue captada por el lente del paparazzi dándose un tierno beso durante una salida en Los Ángeles. 1 de 14 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Look de impacto Image zoom mezcalent Michelle Salas asistió a la quinta Global Gift Gala, que en esta ocasión recaudó fondos para la Eva Longoria Foundation y para la Fundación Duerme Tranquilo para evitar la trata de personas y ayudar a gente de bajos recursos. 2 de 14 Applications Ver Todo Image zoom mezcalent Kany García acompañada de su novia Jocelyn Trochez en la fiesta que una revista organizó para celebrar su portada en la edición de este mes/Miami, 19 de noviembre 2019. 3 de 14 Applications Ver Todo Advertisement Espíritu navideño Image zoom Mezcalent Adamari López y Toni Costa se divieron a lo grande en la fiesta Amazon probando todo tipo de productos que la tienda virtual ofrece en esta temporada navideña, incluyendo el libro de la presentadora boricua. 4 de 14 Applications Ver Todo En la alfombra roja Image zoom mezcalent Geraldine Bazán y Lambda García muy elegantes en la alfombra roja de la quinta Global Gift Gala, en la capital mexicana. 5 de 14 Applications Ver Todo Más futuro que pasado Image zoom Mezcalent Juanes lanzó su nuevo álbum Más futuro que pasado, que incluye su último sencillo "Bonita" y mucho más. 6 de 14 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Nuevo álbum Image zoom mezcalent Mijares presentó su nuevo disco Rompecabezas II, el cual contiene varios temas inéditos, algunos covers y duetos con María León, Melendi y Andrés Cepeda. 7 de 14 Applications Ver Todo Belleza natural Image zoom Cortesía La presentadora Alejandra Espinoza riéndose a carcajadas durante un spa day de Aveeno, en Las Vegas. 8 de 14 Applications Ver Todo Premiere Image zoom Steven Ferdman/WireImage Sumamente elegantes lucieron los protagonistas de 21 Bridges, Stephan James, Sienna Miller, Chadwick Boseman y Taylor Kitsch en la premiere de la cinta en Nueva York. 9 de 14 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Renovando contrato Image zoom Cortesía Nicky Jam volvió a hacer historia renovando su contrato discográfico con Sony Music Latin, y, además, anunció el tan esperado regreso de "Los Cangris", un momento sumamente emblemático para los fanáticos del género urbano. 10 de 14 Applications Ver Todo Voz que enamora Image zoom Charley Gallay/Getty Images for Spotify La cantante Camila Cabello deleitando a los invitados que se dieron cita al evento de Spotify, A Celebration For Artists. 11 de 14 Applications Ver Todo ¡Bravo! Image zoom Cortesía Mau y Ricky fue sorprendido por su casa discográfica Sony Music Latin al recibir certificación de la RIAA Disco de Platino en los Estados Unidos con su primer álbum Para aventuras y curiosidades. 12 de 14 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Orgullo latino Image zoom Cortesía Ha*Ash interpretó el Himno Nacional de US en el partido de la NFL realizado en el Estadio Aztec. 13 de 14 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

