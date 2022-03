Eiza González cuenta la verdad sobre los sacrificios detrás de su éxito

Poco a poco Eiza González se coloca como uno de los rostros latinos más importantes en Hollywood, pero confiesa que está cansada de que digan que su mayor desafío fue dejar su natal México para mudarse a la Meca del cine.

Acabas de cumplir 15 años de carrera. Si tuvieras que hacer un balance ¿cuál considerarías tu mejor acierto profesional?

Es una pregunta muy difícil porque uno conlleva al otro. Creo que mi acierto profesional han sido los momentos que nadie ve, como el poder salir adelante de momentos muy difíciles dentro de mi industria y de mucho dolor de pérdidas de proyectos, y cosas así. Que me han conllevado a otros proyectos y he aprendido que las cosas fluyan, y ser menos dura conmigo misma. Esos han sido los mejores aciertos y gracias a eso, creo, que estoy donde estoy porque me ha causado una determinación, una tenacidad que solo viene de momentos difíciles y complejos como esos.

¿Cuál es el mayor reto al que te has tenido que enfrentar a nivel profesional?

Es que no es uno; es muy difícil decir uno. Y creo que es injusto venderle a la audiencia que es uno y si pasas este reto es realmente a donde llegas. Y lo que he aprendido es que el reto más grande es poder estar abierto a nuevos retos todo el tiempo. Ese es el reto más difícil, el que realmente la vida te agarre en curva cada tres, cuatro días. Sobretodo, cuando te dedicas a una carrera sobre emociones. Hay cosas tan complejas; hay días súper difíciles para mi en un set, que uno no se imagina cuando está viendo un proyecto que estás pasando cosas personales. Recientemente, alguien muy cercano a mí falleció mientras estaba filmando y me afectó mucho laboralmente, emocionalmente para mi trabajo y tener que salir adelante y como hacer eso…

Tener que estar abierta que la vida siempre te va a estar aventando una curva aquí y allá, aquí y allá, constantemente esos son los retos más grandes. Y, definitivamente, es algo que me gustaría decirle a la audiencia. Porque la gente cree que es 'el reto más grande es irme de mi país y entonces llegar…".

El reto más grande fue dejar mi casa y luego el reto más grande fue estar sola en Estados Unidos; luego, el reto más grande fue perder 25 películas y sobresalir a eso; reto más grande fue pasar por depresión por un proyecto. Son mil cosas que van pasando y que la vida sigue sucediendo y que uno tiene que [vivir] un día a la vez. Esa es la mentalidad más sana que he aprendido a tener en esta industria.

El 8 de abril se estrena Ambulance, un thriller con mucha acción, pero no es la primera vez que haces filmes de acción ¿qué hace diferente esta cinta con respecto a las otras?

El personaje; este personaje es mucho más dinámico como cualquier otro personaje que haya hecho en películas de acción específicamente. Carmen es el corazón de esta historia y, realmente, es una mujer contemporánea, real. Igualmente, el personaje y el proyecto se siente como una película experimental pequeña, disfrazada de una película de acción. El desarrollo del personaje fue muy especial, tuve muchísimo aprendizaje. No nada más lo que pude hacer en la pantalla, pero también lo que aprendí en el proceso de este personaje fue increíble porque aprendí muchísimo sobre el mundo de la medicina y la industria de la medicina en medio de una pandemia a nivel mundial, que la gente estábamos en una crisis a nivel mundial, y ver cómo esa gente sacrifica sus vidas por nosotros puso mucho las cosas en perspectiva también para mí. Porque al mismo tiempo estoy pensando 'voy a hacer una película de Hollywood, pero esto está pasando en el mundo', 'Pero también voy a interpretar una paramédica', 'y qué tan importante es hacer esto, y hacerlo bien'. Fue un proceso muy catártico para mí y me siento muy orgullosa con el resultado y del personaje.

Eiza gonzalez en premier Ambulace en paris

¿Cómo fue trabajar bajo la batuta de Michael Bay?

Es increíble, con Michael Bay se aprende todos los días. Es como estar en el cine experimental o en la escuela de actuación. Es como estar en el teatro; es todo en el momento, le gusta lo orgánico, real, natural. Sobretodo en este proyecto, más que nada, porque realmente la tensión se vive en esos momentos y esas escenas, realmente, no pueden estar planeadas ni súper ensayadas, todo es orgánico. Entonces, el estar viviendo con ese director que siempre te tiene [en tensión]. Llegaba y [me decía] 'no vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Corre, corre, vamos a grabar. Ok, acción, llora'. [Yo respondía] '¿¡cómo?! Esperáte'. Entonces, siempre tenía que estar preparada. Nunca sabes lo que te esperas con Michael Bay, pero el resultado es increíble y le trae una realidad a los personajes que, ni aunque hubiéramos ensayado, se hubiera logrado. No hay nadie que entienda la acción como Michael Bay, de verdad.

Como su título menciona, la película se desarrolla en una ambulancia ¿A qué desafíos te enfrentaste en este trabajo?

Obviamente, el desafío físico fue súper súper importante en este proceso porque, realmente, uno no se imagina que tan físico en el trabajo de un paramédico. A Michael le gusta todo práctico; entonces, no había como una doble que cargara a Yaya o un doble que cargara todo o un doble que cargara el camastro. Yo tenía que poder hacer todo ese tipo de cosas y no es tan fácil como se ve. Físicamente hablando, había momentos en la película, me acuerdo que cuando estaba haciendo esa escena donde estaba haciendo CPR al cuerpo, y hay cierta respiración que estas haciendo cuando lo haces, y ellos [los paramédicos] lo hacen tanto que su cuerpo ya está acostumbrado, pero te hiperventilas mucho y mi cuerpo, me acuerdo, se me entumieron las manos y los pies, y físicamente mi cuerpo entró en una rueda de la fortuna porque realmente no estaba acostumbrada. También el nivel de estrés porque, claro, a él le gusta estar filmando en las calles, en acción. Y manejando la ambulancia y eso estás en estado de alerta. Naturalmente tienes que frenar eso y enfocarte en la actuación. Fue un proceso muy diferente a lo que había hecho anteriormente, pero también esos momentos crean una realidad que no puedes fingir y que entiendes porqué a Michael Bay le gusta hacer todo práctico porque, realmente, le da una autenticidad al proyecto que no puedes emular, ni que puedes fingir en un set estático.

Eiza Gonzalez Credit: Universal Pictures

¿Por qué el público debe ver Ambulance?

La historia es increíblemente aspiracional. Habla de las dinámicas entre humanos y la complejidad de poder sobresalir en un mundo que es tan complejo como el que vivimos día a día, sobretodo, en labores tan cruciales en nuestro mundo como ser médicos, como ser un militar ¿qué conlleva el después de? ¿O el proceso de vivir eso? Realmente, la relación intrahumana es tan emocional y la historia. Y los personajes son tan interesantes que vale la pena. Además, de que es una película de acción, increíblemente; entretenida que te va a tener en la orilla del asiento por dos horas y que es exactamente la experiencia del cine, el poder ver esa película en pantalla grande. Realmente, estamos haciendo una ovación a esas películas de acción de los noventas que son únicas y que son iconos en el cine. Espero que les guste, la disfrutamos muchísimo. Es una película muy divertida y que los va a tener al cine cuando la vean.

"Siempre estoy viendo cómo puedo crecer y ser mejor, crecer y aprender",

Eiza González

Eiza Gonzalez Credit: Universal Pictures

¿Con qué sueña alguien como tú que es tan exitosa?