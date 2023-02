Conoce al apuesto atleta que estaría saliendo con Eiza González Se trata de un jugador profesional de baloncesto que era novio de Kendall Jenner ¡y es más joven que ella! Mira cómo lucen juntos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A unos 8 meses de hacerse pública su separación del actor Jason Momoa, Eiza González al parecer se está dando otra oportunidad en el amor y está comenzando un romance con la estrella de baloncesto profesional Ben Simmons. Según People, la pareja ha estado saliendo durante las últimas semanas y el pasado viernes se les vio salir juntos del restaurante de sushi Bondst en Nueva York. En la imagen tomada por los paparazzi, se ve a la actriz mexicana de 30 años con un maxi vestido negro ceñido al cuerpo con unos botines a juego y un abrigo gris. Mientras que el deportista, de 26 años, lució un conjunto completamente negro de pantalones anchos y una chaqueta de mezclilla sobre su sudadera con capucha y gorra. Ben Simmons y Eiza González Credit: Backgrid/The Grosby Group Simmons nació el 20 de julio de 1996 en Melbourne, Australia. Su padre, David Simmons, también jugó baloncesto profesional en su país. Tiene 5 hermanos: Liam, Sean, Olivia, Melissa y Emily. Es zurdo, tiene una altura de 6' 10 y su apodo es Benny, según su biografía en el portal de la NBA. De acuerdo a TMZ, el deportista empezó una relación amorosa con Kendall Jenner en verano de 2018 y salieron intermitentemente durante años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de su relación con el protagonista de la película Aquaman, a González ha sido pareja de galanes como Liam Hemsworth, Josh Duhamel, Timothée Chalamet o el jugador profesional de lacrosse Paul Rabil.

