Eiza González responde con contundencia a memes virales que la comparan con Belinda La actriz mexicana se volvió tendencia en las redes sociales debido a los memes sobre los gustos de las dos artistas. ¡Mira lo que dijo! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras el anunció de que Belinda y Christian Nodal son novios, en las redes sociales se han difundido memes sobre la nueva pareja en los que también aparece Eiza González, lo que no le ha hecho ninguna gracias a la actriz mexicana. La novia de Timothée Chalamet no menciona a Belinda en su respuesta en redes sociales a estos chistes gráficos en los que, entre otras cosas, se comparan los gusto de las dos artistas. Image zoom Jon Kopaloff/Getty Images; Mezcalent.com La actriz de Baby Driver pidió que su imagen no sea utilizada para este tipo de contenido. “Por favor, no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe. Gracias”, escribió. También comentó que “ninguna mujer es mejor que otra” y exaltó la fortaleza el género femenino para sobrevivir a los “ataques” que reciben en diferentes escenarios de su vida personal y profesional. “Ojalá algún día lleguemos al punto donde valoremos a las mujeres que nos representan en todos los ámbitos por su propio empeño, esfuerzo y sacrifico porque, aunque no lo crean el hombre no es Dios y ningún hombre crea a una mujer. La mujer sobresale y se mantiene por sí sola”, agregó en otro tuit. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En otro comentario, la protagonista de la serie de televisión juvenil Lola, érase una vez, también se refirió a las personas que se burlan de los rasgos físicos de otros para “minimizar su valor” y lo calificó como inaceptable y un acto de racismo.

