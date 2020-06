Ana de Armas de vuelta en casa. ¡Míralos! Por Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Backgrid/The Grosby Group Ana de Armas fue vista con un look muy chic por las calles de Santa Mónica luego de sus vacaciones con Ben Affleck, Kendall Jenner sale a cenar con su excuñado y Lady Gaga le hace un regalo a una fan. ¡Míralos! Empezar galería En casa Image zoom Backgrid/The Grosby Group Ana de Armas se apareció por las calles de su Santa Mónica con un look muy chic, luego de pasar unos días de vacaciones con su novio Ben Affleck y sus hijitos. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Espectacular Image zoom Backgrid/The Grosby Group A pesar de llevar el rostro cubierto con tapabocas y gafas de sol, la mexicana Eiza González impactó por las calles de Los Ángeles al salir a cenar con este look de entallados leggings. ¡Wow! 2 de 10 Applications Ver Todo ¡Vámonos! Image zoom Backgrid/The Grosby Group Kendall Jenner fue vista a las afueras de Nobu, en Malibú, CA, donde se reunió a cenar con su excuñado Scott Disick para cenar. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio A toda máquina Image zoom Backgrid/The Grosby Group Visiblemente bronceado, el ex de Kourtney Kardashian acudió a la cita con este look muy casual. 4 de 10 Applications Ver Todo ¡Tenga! Image zoom Backgrid/The Grosby Group Lady Gaga (izq.) también se dejó ver cenando en Los Ángeles con su novio, Michael Polansky. Por cierto que al salir, los paparazzi la captaron regalándole su chamarra de cuero a esta mujer. ¡Qué tal! 5 de 10 Applications Ver Todo Amor sobre ruedas Image zoom Backgrid/The Grosby Group Siguiendo por las calles de la ciudad angelina captamos nuevamente a Ana de Armas, esta vez paseando en moto con su amado Ben Affleck. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Todo bien Image zoom Samir Hussein/WireImage Luego de que sus manos se hicieran virales en las redes al aparecer enrojecidas e hinchadas, el príncipe Carlos reapareció al lado de su esposa Camilla, duquesa de Cornwall, para dar la bienvenida a Inglaterra a Emmanuel Macron, presidente de Francia. 7 de 10 Applications Ver Todo Listos Image zoom DDP Images/The Grosby Group En Holanda captamos a la reina Máxima en plan casual y chic con jeans azules y rodeada de niños para encabezar un acto de promoción de actividades musicales en las escuelas. 8 de 10 Applications Ver Todo A correr Image zoom Mega/The Grosby Group De vuelta en Los Ángeles captamos a Hailey Bieber (izq.), esposa de Justin Bieber, practicando el jogging con su amiga y colega en el mundo del modelaje Kendall Jenner. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio A pasear Image zoom BG004/Bauer-Griffin/GC Images La que siempre se deja ver caminando y de compras por las calles de L.A. es la brasilera Alessandra Ambrosio, quien por lo visto tiene ya una amplia colección de tapabocas ¡muy chic! 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

